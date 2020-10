Bayern-Wetter: Heute Warnung vor Frost - dann 24 Grad am Mittwoch - kommt jetzt der goldene Oktober?

Bisher war das Wetter in Bayern nass und kalt, von einem goldenen Oktober keine Spur. Ändert sich das jetzt? Am Mittwoch könnte es richtig warm werden.

Der Oktober war in Bayern bisher nass und kalt.

Jetzt könnte ein Wetterwechsel bevorstehen.

Möglich sind bis zu 24 Grad.

München - Bisher war der Oktober in Bayern vielerorts kalt und nass, das Wetter* unbeständig - von einem goldenen Oktober keine Spur. In der Nacht auf Dienstag (20. Oktober) gab es sogar eine DWD-Warnung vor deutlichem Frost in weiten Teilen Bayerns und starkem Nebel in den Flusstälern. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Der Dienstag beginnt vor allem im Alpenvorland stellenweise mit Nebel, vielerorts gibt es auch leichten Frost. „Sonst bei einigen Schleierwolken viel Sonne“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Die Höchstwerte betragen zwischen 11 Grad am Frankenwald und 16 Grad in Mittelfranken sowie im südlichen Alpenvorland. „An den Alpen mit Föhn örtlich 20 Grad“, heißt es weiter. Dazu schwacher Wind, in Föhntälern starke Böen.*

Wetter in Bayern: Es wird wieder warm - Bis zu 24 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch gibt es dann besonders in Franken zeitweise dichtere Wolkenfelder, sonst oft Sonne. Die Höchsttemperaturen betragen zwischen 15 Grad im Fichtelgebirge und an der unteren Donau und sogar um 20 Grad im westlichen Franken. „In Alpennähe dank Föhn lokal sogar 24 Grad“, schreibt der DWD weiter.

In der Nacht zum Donnerstag oft gering bewölkt. Vor allem Richtung Niederbayern stellenweise Nebel. Frühwerte zwischen 13 Grad in Unterfranken und im höheren Alpenvorland und ein Grad im Bayerischen Wald. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Für Teile Bayerns gab es im Oktober bereits eine Frostwarnung. In den Alpen war mit ordentlich Neuschnee zu rechnen.

