Hitzetage und Hochsommer in Bayern: Waldbrandgefahr steigt – bittere Regenprognose zum Wochenende

Von: Felix Herz

Der Juni sei auf Hitzekurs, heißt es in einer aktuellen Wetter-Vorhersage. Da kommt Freude bei Sonnenanbetern auf – doch die Waldbrandgefahr steigt.

München – Der Sommer hat den Freistaat längst fest im Griff, bis auf ein paar vereinzelte Schauer und Gewitter dominieren seit Anfang Juni Sonne und blauer Himmel. Nach einem bisweilen arg durchwachsenem Frühling für die meisten Menschen endlich der ersehnte Sommer, für die Natur birgt das Wetter aber eine Gefahr – denn die Waldbrandgefahr steigt teils drastisch an.

Hitzetage in Bayern – doch am Wochenende könnte es ungemütlich werden

Es ist schon kurios – noch vor einigen Wochen war es zu viel Regen, jetzt ist es zu wenig. Fakt ist: Im Frühling hat es mehr geregnet, als im neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Fakt ist aber auch, dass das Mehr an Regen nicht ausreichte, um zu trockene Zeiten wieder wettzumachen – zum Beispiel war der Winter 2022/2023 deutlich zu trocken. So kommt es, dass es erst zu viel Regen gab, jetzt aber, nach einigen sehr heißen Wochen, Regen fehlt – und unter anderem die Waldbrandgefahr hoch bis sehr hoch ist.

Es bleibt sommerlich heiß in Bayern – und damit steigt die Waldbrandgefahr, teils auf die höchste Stufe. Zum Wochenende könnte es dann die ersehnte Abkühlung geben. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

Doch zurück zum Wetter. Bis zum Donnerstag, 15. Juni, bleibt es sommerlich warm im Freistaat. Laut Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetternet, pendeln die Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Tendenziell ist es dabei – bis auf Dienstag, 13. Juni – im Süden, rund um München, wärmer, als im Norden, rund um Nürnberg. Bis Freitag, 16. Juni, bleibt es auch entsprechend trocken in Bayern – wodurch die Waldbrandgefahr teils sehr hoch ist.

Laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt für nahezu den gesamten Freistaat bis einschließlich Donnerstag mindestens die Stufe drei, also eine „mittlere Gefahr“, heißt es in der begleitenden Erklärung. In einigen Regionen gilt Stufe vier, „hohe Gefahr“.

Am Dienstag ruft der DWD für die Regionen Bad Königshofen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Schonungen-Mainberg, Landkreis Schweinfurt, Arnstein-Müdesheim, Landkreis Main-Spessart, Kitzingen, Möhrendorf-Kleinseebach, Landkreis Erlangen-Höchstadt und Sigmarszell und Landkreis Lindau, sogar die fünfte und höchste Gefahrenstufe aus – „sehr hohe Gefahr“.

Abkühlung zum Wochenende? Schauer und Gewitter vorhergesagt

Während es am Freitag, 16. Juni, in fast ganz Deutschland noch schön warm und trocken ist, kommen „im Südosten ein paar Regenschauer“, erklärt Jung im aktuellen Wetter-Video von wetternet auf YouTube. Ähnliches Bild am Samstag, 17. Juni – der Norden Bayerns bleibt trocken, dafür kann es im Südosten auch mal ein „kurzes Gewitter“ geben. Ab Sonntag, 18. Juni, war es das aber auch schon wieder mit Regen in Bayern. Laut Jung steigen die Regensignale für den Süden der Bundesrepublik tatsächlich erst wieder ab 21. Juni erwähnenswerter an.

Das aktuelle Wetter ist damit auf Kurs, wieder teils deutlich wärmer zu werden, als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Aktuell sieht es laut wetternet nach einer Temperaturabweichung in Bayern von einem Grad mehr als im Vergleichszeitraum aus. Selbes Bild bei der Niederschlagsabweichung – „große Trockenheit im Juni“, erklärt der Meteorologe. (fhz)

