Hitzewelle rollt auf Bayern zu - Experte warnt: Es könnte sogar Tote geben

Die Meteorologen rechnen mit einer langen Hitzeperiode in ganz Deutschland. Auch den Freistaat wird es treffen! Alle aktuellen Wetter-Prognosen im News-Ticker.

Das Wichtigste zur Hitzewelle 2018 im Überblick:

Deutschland erwartet eine lange Hitzeperiode mit Temperaturen über 30 Grad.

Meteorologen rechnen mit tropischen Nächten, die Temperaturen werden auch nachts kaum unter 20 Grad fallen.

Das Wetter wird vor allem für Ältere und Kranke eine Belastung werden.

Ein Wetterexperte warnt: Wie im Jahrhundertsommer 2003 könnte es sogar Hitzetote geben.

Hitzewelle: Wetter für Deutschland und Bayern - Update: 24. Juli, 9.07 Uhr:

Ab heute erfasst Deutschland und weite Teile Mitteleuropas eine schwere Hitzewelle. Das berichtet Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Diese sei durchaus vergleichbar mit der Hitzewelle bzw. den Hitzewellen im Jahrhundertsommer 2003. Ab Dienstag würden demnach für zehn bis 14 Tage täglich die 30-Grad bzw. sogar die 35-Grad-Marke geknackt.

Für die einen ein Genuss, für andere ein Graus: Eine Hitzewelle in dieser langen Dauer sei in unseren Breiten für Mensch und Natur höchst gefährlich. 2003 habe es zahlreiche Hitzetote gegeben. Das sei auch diesmal nicht auszuschließen. Gefährlich sei besonders die lange Dauer der hohen Temperaturen. Auch die vergleichsweise kühlen Nächte seien dann Geschichte. Vielfach würden die Nachtwerte in den kommenden Tagen nicht mehr unter 20 Grad sinken. Dann spreche man von „tropischen Nächten“ warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Hitzewelle: Wetter in Bayern - Update: 23. Juli 2018, 19.31 Uhr

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat in einer Pressemitteilung auf erhöhte Ozonwerte in Nordbayern hingewiesen. Demnach wurde an einer Messstation in Aschaffenburg der Tages-Normalwert am Montag überschritten.

Deshalb empfiehlt das Landesamt Personen, die empfindlich auf Ozon reagieren, auf große körperliche Anstrengungen im Freien zu verzichten. Besonders von sportlichen Ausdauerleistungen wird abgeraten. Zudem wird empfohlen bei erhöhten Ozonwerten „auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen sowie Maschinen und Geräten mit Verbrennungsmotor, wie z.B. Rasenmäher, möglichst zu verzichten.“ Bei gleichbleibender Wetterlage gilt dies voraussichtlich auch für den Dienstag.

Hitzewelle: Wetter für Deutschland und Bayern - 23. Juli 2018, 16.20 Uhr

München - Extreme Hitze im Juli: Laut den Wettermodellen der Meteorologen wird es in Deutschland Regionen geben, in denen in den nächsten 14 Tagen immer die 30 Grad-Marke und mehr geknackt werden wird. Es ist besonders für ältere und kranke Menschen eine gefährliche Hitzewelle.

Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net kennt die Gefahren: „Eine derart ausgeprägte Hitzewelle macht dem Kreislauf vieler Menschen ordentlich zu schaffen. Die Temperaturen steigen bereits in dieser Woche in der Spitze auf bis zu 37 Grad im Schatten. Auch mit den kühlen und angenehmen Nächten ist es dann vorbei.“ Besonders in Großstädten im Westen und Südwesten Deutschlands werden die Temperaturen auch nachts nicht unter die 20-Grad-Marke fallen - tropische Nächte. Da hilft nur: viel zu trinken!

Auch für Autofahrer bringt die Hitzeperiode Gefahren. Es drohen sogenannte „Blowups“ auf den Straßen, die Fahrbahndecke kann auf Grund der Hitze aufsprengen.

Schon am Dienstag können in einigen Landesteilen 36 Grad erreicht werden, am Wochenende bis zu 37 Grad. Hinzu kommt eine erhöhte Gewitter- und Unwettergefahr, warnt Meteorologe Dominik Jung.

Doch wie hart wird die Hitzewelle Bayern treffen?

Auch im Freistaat werden die Temperaturen örtlich die 30 Grad-Marke überschreiten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in einer Langzeitprognose bis zum 6. August mit Temperaturen zwischen 25 bis 32 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen lediglich auf 16-17 Grad, örtlich bleibt es bei 20 Grad. Nur in Alpentälern kühlt es deutlicher ab.

Besonders heiß wird es in den kommenden Tagen in Unterfranken und am Untermain. Am Alpenrand und im Bayerwald kann es in den kommenden Tagen noch zu Schauern kommen. Zumindest also ein klein bisschen Erfrischung und ein kleiner Segen für die Böden.

Am 27. Juli können wir die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts bestaunen. Die Farbe des Mondes verändert sich dabei.

Tipps gegen Hitze:

mag