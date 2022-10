Sommer-Wetter in Bayern: Experte sagt milde Temperaturen voraus – bis zu 25 Grad möglich

Von: Tanja Kipke

Der „goldene Oktober“ in Bayern hält weiterhin an. Die Temperaturen sind viel zu warm für die Jahreszeit. Das Wetter ist laut Experte zum Energiesparen ideal.

München – Das Wetter in Bayern zeigte sich in den letzten Wochen von seiner milden, eher spätsommerlichen, Seite. Höchstwerte über 20 Grad waren im Freistaat drin, in Franken sogar bis 22 Grad. Die milden Temperaturen scheinen bis Ende Oktober an der Tagesordnung zu bleiben. Die warmen Luftmassen aus dem Süden haben aber auch Gewitter im Gepäck. Eine Region trifft es am Freitag besonders.

Wetter in Bayern: „Südwestdüse“ hat Freistaat fest im Griff

Ein „weiterer Schub sehr milder Luft“ gelangt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nach Bayern. Daher seien Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad möglich, an den Alpen „mit Föhn bis örtlich 23 Grad.“ In der Nacht zum Freitag soll es in Franken dann gewittern. Vereinzelt seien in Unterfranken sogar Gewitter mit Starkregen möglich, so der DWD.

Goldener Oktober: Milde Temperaturen beglücken die Bayern. In Franken drohen jedoch Gewitter. © Daniel Karmann/Nicolas Armer/dpa (Merkur.de-Collage)

Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net spricht in seiner Vorhersage wegen den milden Temperaturen von regelrechtem „Energiesparwetter“, die Heizkosten würden dadurch geringer ausfallen. Laut dem Meteorologen hält das milde Wetter „mindestens“ noch bis Ende Oktober an. Im Südwesten seien am Sonntag sogar Werte bis 25 Grad drin. Der Oktober sei schon zwei Grad wärmer als das Klimamittel, man sei sozusagen „gefangen in der Südwestdüse“.

Kaltfront trifft Anfang November wohl Bayern

Bis Anfang November soll es mild bleiben. Dann sinken die Werte wohl drastisch. Höchstwerte um die 10 Grad könnten gemessen werden, so Jung. „Ob das wirklich so kommt, ist aber noch unsicher. Immerhin sind es noch rund 14 Tage bis zu diesem Termin.“ Laut aktuellen Berechnungen soll es zum Monatswechsel auch richtig stürmisch werden.

Insgesamt scheint der kommende Winter deutlich zu warm auszufallen. „Im Schnitt könnten die Temperaturen rund 2 Grad über dem Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 liegen“, erklärt Jung. „Auch das würde helfen, Heizkosten zu sparen.“ (tkip)

