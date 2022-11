„Beton-Hoch“: Rekord-Trend geht weiter – Bayern besonders im Fokus

Von: Felix Herz

Vom Winter fehlt in Bayern bisher jede Spur. Zwar war es jüngst etwas wechselhaft, in den kommenden Wochen setzt sich aber erneut Hochdruckeinfluss durch. (Symbolbild) © Sven Simon / IMAGO

Nach einem eher wechselhaften Start in den November, macht sich nun der Hochdruckeinfluss in Bayern breit. Und der sorgt für Wärme und Sonnenschein.

München – Anfang November war es in Bayern wechselhaft, das Wetter durchwachsen. Immer wieder regnete es, an manchen Tagen war es auch spätherbstlich kalt. Nachdem auch im Süden des Freistaats der erste Schnee in tieferen Lagen liegen geblieben war, dachte man schon, jetzt hat doch der Winter Einzug gehalten. Nun stellt sich aber heraus, dass dies wohl eher ein kurzer Ausrutscher war.

Wetter in Bayern: Warm und trocken – das „Beton-Hoch“ im Freistaat

Anhand des Luftdruckfilms zeigt Meteorologin Adrienne Jeske im aktuellen Wetter-Video des YouTube-Kanals von wetternet, dass sich ab Mittwoch „Hochdruckeinfluss auf dem Vormarsch befindet“. Die Animation zeigt eine orangefarben Blase über Bayern. Jeske folgert: Sie wird in den nächsten Tagen für „freundlicheres Wetter und auch mehr Sonnenschein“ sorgen.

Auch in der Pressemitteilung von wetter.net spricht Meteorologe Dominik Jung davon, dass „eine echte Abkühlung bis auf Weiteres nicht in Sicht“ ist. Ab Mittwoch, 9. November, macht sich das nächste Hochdruckgebiet über Bayern breit, es sei ein echtes „Beton-Hoch“ – stabil und ausdauernd. Bis zum 23. November werde sich daran nichts großartig ändern. Heißt: Die Winterjacke kann erstmal im Schrank bleiben.

„Klimawandel voll angekommen“: 2022 weiter auf Rekord-Kurs

In den nächsten Tagen wird es in Bayern laut Jeske konstant Temperaturen um die zehn Grad geben. Bis auf den Südosten des Freistaats, wo es am Donnerstag, 10. November, Regenschauer geben könnte, hält sich auch das leicht bewölkte Wetter mit viel Sonnenschein. Zwischen Nürnberg und München halten sich am Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November, Temperaturen von rund 12 Grad.

Jung ist sich sicher: Dieses Wetter wird bis spät in den November hinein stabil bleiben. „Der November ist bisher deutlich zu warm und er wird es auch erstmal bleiben. Es könnte der nächste deutlich zu warmer Monat werden“, heißt es in der wetter.net-Pressemitteilung.

Alles deute darauf hin, dass der Herbst 2022 zum wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung werde. Und das gesamte Jahr 2022 wird wohl, so Jung, mindestens das zweitwärmste Jahr seit 1881. Spitzen gab es immer, doch die Häufung der letzten Jahre mit dem sich nun abbildenden Rekordjahr zeigt: „Die globale Erwärmung ist auch in Deutschland voll angekommen“, schreibt der Wetter-Experte Dominik Jung. (fhz)

Wärmster Oktober in Bayern seit Beginn der Aufzeichnungen

