Gewitter nehmen wieder Kurs auf München und die Region - Temperatursturz in der neuen Woche

In München und der Region drohen erneut Gewitter. Die kommende Woche bringt dann vermehrt regnerisches Wetter. © IMAGO / Sven Simon, IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Platzregen, Hagel und Sturmböen zogen über München und die Region. Zum Ende der Woche drohen wieder Unwetter - in der neuen Woche muss dann wohl mit regnerischem Wetter gerechnet werden.

München - Es waren zähe Wochen und Monate, ein langes Warten auf den nachhaltigen Frühlingsdurchbruch. In dieser Woche war es dann soweit: In München und der Region strahlte die Sonne besonders am Donnerstag, dem 4. Mai, den ganzen Tag. Auch die Temperaturen kletterten in Bereiche, die der Jahreszeit entsprechen. Das Frühlings-Glück war dann aber nur von kurzer Dauer: Heftige Unwetter zogen am Freitagabend über die Region, Hagel und Platzregen machten sich in kürzester Zeit breit. Und dennoch - es scheint, als hätte es der Frühling nun endgültig geschafft. Doch wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Ein grober Trend zeigt, dass in den kommenden Tagen erst einmal unbeständiges Wetter das Kommando übernimmt.

Wetter in München und der Region: Gewitter im Anmarsch - dann droht Temperatursturz

In München zeigt sich zunächst am Sonntag (7. Mai) weitesgehend die Sonne. Einzelne Schleierwolken verirren sich am Himmel, die Temperaturen klettern dennoch auf bis zu 22 Grad, wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt. Gegen Abend soll der Himmel dann immer weiter zuziehen, am frühen Abend steigt dann erneut die Gewittergefahr: Starkregen in kurzer Zeit ist dann nicht ausgeschlossen, die Temperaturen bleiben dann, so die Vorhersage weiter, über Nacht dennoch bei Werten um die 13 Grad recht mild.

Gewitter in München möglich - neue Wochen bringt dann Regen und niedrigere Temperaturen

Ein Blick in die kommende Woche zeigt jedoch, dass das „Kaiserwetter“ erst einmal Pause macht. Wie wetteronline weiter prognostiziert, erwartet die Region ab spätestens Mittwoch, dem 10. Mai, regnerisches Wetter und Temperaturen von maximal 13 Grad - also knapp zehn weniger als aktuell. Die Sonne schafft es dann bis zum kommenden Woche wohl nur selten bis gar nicht durch den wolkenreichen Himmel, dazu werden immer wieder Niederschläge angezeigt. Was für die meisten Menschen ein Grund zum Ärger ist, bleibt jedoch für die Natur ein Segen.

Die Karten des Dürremonitors vom Helmholtz Zentrum zeigen: Den Böden in der Region geht es gut - doch gerade in der aktuellen Wachstumsphase der Natur ist weiterer Niederschlag wichtig. © Screenshot: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

Karten des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung zeigen, dass die Böden zwar in einem guten Zustand sind, weitere Nässe jedoch besonders in der aktuellen Wachstumsphase der Natur nicht schaden.

Temperatursturz in München und der Region - Regenwetter kündigt sich an

Erst zum kommenden Wochenende soll sich - Stand jetzt - das Frühlingswetter wieder stabilisieren. Temperaturen um die 20 Grad und reichlich Sonnenschein sind in München und der Region dann zu erwarten. Vorher heißt es jedoch: Regenschirm und Regenjacke parat halten und - einmal mehr in diesem Frühjahr - Geduld haben.

