Wetter in Bayern: Ungemütliche Vorhersage - so wird das Wetter am Wochenende

Update, 7 November: Zum Wochenende wird es kalt in Bayern. Am Freitag droht in weiten Teilen des Freistaats Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter, im Allgäu beträgt die Höchsttemperatur drei Grad, im südlichen Bayerwald zehn Grad.

Auch der Samstag bleibt regnerisch, am Alpenrand kann es schneien. Die Höchstwerte betragen acht Grad, es ist mäßiger bis starker Wind vorhergesagt. In der Nacht droht dann bei minus fünf Grad Glätte auf den Straßen.

Update, 5. November: Heute gibt es von den Alpen bis zum Bayerischen Wald häufig Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.400 Metern. Die Höchstwerte betragen acht Grad am Alpenrand und zwölf Grad am Untermain. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Mittwoch ist es meist stark bewölkt mit örtlichen Schauern. Südlich der Donau und in Richtung der Alpen gibt es kurze sonnige Phasen. Die Höchsttemperatur beträgt sieben Grad in Oberfranken und bis zu elf Grad im Alpenvorland. Donnerstag teilweise Nebel und Hochnebel bei maximal sieben bis zwölf Grad.

Am Freitag ist es bewölkt, besonders im Süden und Osten Bayerns ist es regnerisch. Die Schneefallgrenze beträgt zunächst noch 1.200 bis 1.500 Meter. In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze dann auf bis zu 800 Meter herab, an den Alpen drohen deshalb Schnee und Glätte.

Erster Schnee nahe München bereits gefallen - trotzdem noch goldener Herbst?

Update, 31. Oktober: Der Winter kommt. Nur 50 Kilometer südlich von München war es schon vielerorts weiß am Mittwochmorgen. Der Schnee dort ist zwar nur auf den Berggipfeln liegengeblieben.

Dennoch macht der Deutsche Wetterdienst wenig Hoffnung auf einen verlängerten goldenen Herbst - im Gegenteil: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch wieder für die Nacht auf Allerheiligen (Freitag, 1. November) vor Bodenfrost in weiten Teilen Bayerns. Besonders Nordbayern ist betroffen. Auch gibt es schon eine erste Prognose bezüglich weißer Weihnachten.

Der vergangene Winter in Bayern ging mit heftigen Schneemassen einher. Ein Mittenwalder Experte verlangte Sicherung der Dachstühle. Seine Warnung wurde ignoriert, moniert er nun.

Ursprünglicher Artikel vom 20. Oktober: München - Es ist so weit. In Bayern ist der erste Schnee gefallen. Während Skifahrer einen Luftsprung vor Freude machen, reiben sich andere die eiskalten Hände. Am Alpenrand haben die ersten Flocken die Täler, Bäume und Hügel bezuckert.

Auf der Zugspitze sollen sogar 20 Zentimeter Neuschnee gefallen sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der dpa am Mittwoch mitteilte.

Zudem warnt der Wetterdienst auf seiner Homepage vor Frost. Eine amtliche Warnung sagt Temperaturen unter null voraus. Werte zwischen 0 und minus 4 Grad werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet. Im Norden Bayerns sollen die Temperaturen sogar bis auf minus 6 Grad fallen.

Auch wenn Kälte glatte Straßen und laufende Nasen mit sich bringt, schaffen Schnee und Eis auch traumhafte Kulissen. So bietet eine Webcam (Foto-Webcam.org) auf dem Wallberg einen schönen Blick über verschneite Bäume, der Lust auf Schneeballschlachten macht. Zuletzt wanderte auch Lena Meyer-Landrut auf dem Wallberg.

Für die nächsten Tage meldet der DWD jedoch keine weiteren Schneefälle. Am Alpenrand soll es am Donnerstag noch etwas regnen. In den Bergregionen und im südlichen Alpenvorland ist mit einem bewölkten Himmel zu rechnen. Wärmer als 10 Grad soll es dabei nicht werden. Auch in der Nacht zum Freitag soll es wieder kalt werden. Der DWD rechnet erneut mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Während vor allem in Bayern gerade der Winter einbricht, soll das Wetter am Wochenende wieder schöner werden. Dass der diesjährige Winter Rekordkälte mit sich bringen lassen soll, hält der Wetter-Experte Jörg Kachelmann für Schwachsinn. Er ärgerte sich über seine Kollegen.

