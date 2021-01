Zweithöchste Warnstufe: „Große Lawinengefahr“ in bayerischen Alpen - bis zu -20 Grad im Freistaat

Auf den Schneefall der vergangenen Tage folgt die Kälte. Dauerfrost bestimmt das Wetter am Wochenende in Bayern. Dazu drohen in den Alpen Lawinenabgänge.

München - Schnee gehört ja bekanntlich zum Winter wie süßer Senf zur Weißwurst. Aber zu viel davon kann ganz schnell zu Problemen führen. Damit hat zurzeit fast der gesamte Süden Bayerns zu kämpfen. Die letzten 24 Stunden schneite es fast unaufhörlich und teilweise kam so eine Schneedecke von bis zu 60 Zentimetern zusammen. Das strapazierte nicht nur die Muskeln beim Schneeschippen, sondern auch den Verkehr. Auf vielen Bahnstrecken ging wegen der Schneemassen gar nichts mehr. Und jetzt kündigt sich bereits neues Ungemach an.

Wetter in Bayern: Lawinengefahr in den Alpen groß bis erheblich

Nachdem die Niederschläge* gegen Freitagmittag langsam auch im Südwesten des Freistaats ihr Ende gefunden haben, kann sich ans Aufräumen gemacht werden. Beispielsweise haben durch den Schnee umgestürzte Bäume zu einer Bahnstrecken-Sperrung zwischen Garmisch-Partenkirchen* und dem Tiroler Ort Reutte geführt. Aber der Neuschnee birgt nicht nur Gefahren für den Verkehr. Besonders die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen ist enorm angestiegen. Der Lawinenwarndienst hat für die südwestlichen Alpen die zweithöchste Warnstufe ausgegeben - „Große Lawinengefahr“. Im Osten ist die Gefahr immerhin noch erheblich.

+ In den bayerischen Alpen herrscht teilweise große bis erhebliche Lawinengefahr. © Screenshot Bayerischer Lawinenwarndienst

„Die Situation ist angespannt“, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Bereits am Donnerstag (14. Januar) seien viele Lawinen abgegangen. Erste Lawinenopfer gab es auch schon zu beklagen. Zwei Wanderer wurden bei Lenggries* (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf dem Brauneck in etwa 1350 Metern von einem Schneebrett erfasst. Sie wurden dabei teilweise verschüttet. „Der Neuschnee der letzten Tage löste sich im stark mit Triebschnee eingefrachteten Gipfelhang des Braunecks“, schilderte der Lawinenwarndienst. Die beiden Tourengeherinnen konnten jedoch unverletzt aus dem Schnee befreit werden.

Wetter in Bayern: Auf den Schnee folgt die Kälte

Zahlreiche Ausflugsorte wurden wegen der Lawinengefahr bereits gesperrt. In Garmisch-Partenkirchen will man diese Sperre auch „mindestens über das Wochenende“ aufrechterhalten. In Oberstdorf im Allgäu sind ebenfalls viele Wanderwege für Skitourengeher gesperrt worden. Der Weg zur Marienbrücke beim Schloss Neuschwanstein in Schwangau ist ebenfalls nicht mehr passierbar.

Entspannung gibt es wohl erst im Laufe der kommenden Woche. Dann soll Tauwetter einsetzen. Zuvor wird es aber noch einmal richtig kalt im Freistaat. Am Wochenende steigen die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt. In manchen Tälern im Alpenvorland kann es laut wetter.net in der Nacht bis zu minus 20 Grad haben. Auch in der Landeshauptstadt München wird es eisig kalt*. Hier können die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich sinken. Im restlichen Bayern wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Sonntags zieht ein neues Schneeband heran. Dabei gilt Vorsicht auf den Straßen. Durch den Dauerfrost kann es schnell glatt werden. (tel/dpa) *Merkur.de und tz.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

