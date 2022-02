Sturmtief „Antonia“ kommt nach Bayern: Böen wohl nicht so stark wie zuvor - doch nun drohen andere Gefahren

Von: Katarina Amtmann

Die Sturmtiefe „Zeynep“ und „Ylenia“ sind vorbei, jetzt kommt „Antonia“ nach Bayern. Die Böen werden wohl nicht so stark wie zuvor, gefährlich kann es trotzdem werden.

Wetter* in Bayern: Sturmtief „Antonia“ folgt auf „Zeynep“ und „Ylenia“.

Sturmböen*: Geschwindigkeit wohl niedriger, doch zwei Gefahren drohen.

Dieser News-Ticker wir regelmäßig aktualisiert.

München - Nach Sturmtief „Ylenia“ kam „Zeynep“ und fegte auch über Bayern hinweg. Schulen blieben geschlossen*, Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt.* Wird es jetzt ruhiger in Bayern? Wohl eher nicht, aber der Reihe nach.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Sturmböen - auch München betroffen

Am Sonntag bleibt es stürmisch. Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) leuchtet für fast ganz Bayern orange. Heißt: Es liegt eine amtliche Warnung* vor Sturmböen vor. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf.“ In höheren Lagen muss mit stärkeren Böen gerechnet werden.

Die Warnungen sind unterschiedlich lange gültig. In München warnt der DWD am Sonntag bis 18 Uhr, im Kreis Miesbach bis 22 Uhr und in weiten Teilen Mittelfrankens bis ein Uhr nachts.

Die Warnkarte leuchtet orange, es drohen Sturmböen. © Screenshot DWD

Wetter in Bayern: Sturmtief „Antonia“ folgt auf „Zeynep“ und „Ylenia“

In der Nacht auf Montag erreicht dann die Kaltfront von Sturmtief „Antonia“ Deutschland - „und die sollte man nicht unterschätzen“, warnt das Portal daswetter.com. „Antonia“ bringt Schauer und Gewitter mit, auch heftige Winde werden erwartet. Die Geschwindigkeiten erreichen aber wohl nicht das Ausmaß von „Ylenia“ oder „Zeynep“. Die Spitzenwinde erreichen an der kräftigen Kaltfront rund 100 km/h, berichtet The Weather Channel. „Trotzdem haben wir diesmal eine andere Gefahr. Denn es zieht Dauerregen im Norden und Westen auf.* Und der kann schnell unwetterartig ausfallen.“

Außerdem besteht laut The Weather Channel noch eine weitere Gefahr: Viele Bäume seien wegen der zahlreichen Stürme in letzter Zeit bereits angegriffen. „Es ist zu erwarten, dass auch bei Windspitzen um die 100 km/h Bäume umgeworfen werden können.“ (kam)