Unwetter-Gefahr in Bayern: DWD warnt vor Hochwasser und Überflutungen – Erdrutsche möglich

Von: Felix Herz

Teilen

Für viele Regionen in Bayern gibt der Deutsche Wetterdienst derzeit eine Wetter-Warnung heraus. Im Allgäu wird es wohl besonders ungemütlich.

München – Das Wetter in Bayern regnet sich bereits seit Donnerstag, 22. Dezember, so richtig ein. Nun hat auch der Deutsche Wetterdienst für viele Regionen in Bayern amtliche Warnungen herausgegeben. Beunruhigend: Im Allgäu könnte es besonders ernst werden.

Wetter in Bayern: DWD mit Unwetterwarnung fürs Allgäu – Hochwasser und Erdrutsche möglich

Im Vergleich zum letzten Wochenende, an dem klirrende Kälte und Glatteis-Warnungen die Schlagzeilen dominierten, bietet sich den Menschen in Bayern zum Weihnachtswochenende hin ein anderes Bild. Die Temperaturen sind nach oben geklettert, liegen am Freitag bei etwa zehn Grad, und der Schnee ist fast gänzlich verschwunden. Stattdessen gibt es Regen – und davon ziemlich viel.

Für viele Regionen in Bayern gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun Wetter-Warnungen heraus. Besonders arg wird es demnach ab Freitagabend bis Samstagabend, 24. Dezember, im Allgäu. Hier gilt eine Unwetter-Warnung der Stufe drei: „Amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen“, heißt es. Erwartet werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter.

Im Süden von Bayern kommt es am Freitag, 23. Dezember, zu Dauerregen – Hochwasser und Überflutungen könnten die Folge sein, warnt der DWD. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

Bezüglich der möglichen Gefahren infolge des Dauerregens schreibt der DWD von Hochwasser, das an kleineren Flüssen und Bächen auftreten kann. Zudem sind Überflutungen von Straßen möglich. Außerdem warnt der DWD, dass Erdrutsche auftreten können – „Schließen Sie alle Fenster und Türen!“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Nicht nur im Allgäu: Dauerregen in vielen Regionen Bayerns – wie ist die Lage in München?

DWD-Warnungen gibt es aber auch für viele weitere Regionen in Bayern. Nahezu im gesamten Freistaat gibt es eine amtliche Warnung vor Windböen zwischen 50 und 60 km/h. An exponierten Stellen seien sogar Sturmböen möglich. Hiervon ist auch München betroffen, derzeit gibt es aber keine weiteren Warnungen für die Landeshauptstadt.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Dafür aber in anderen Regionen: Für weite Teile Oberfrankens gilt eine „amtliche Warnung vor Dauerregen“, es ist die Wetter-Warnstufe zwei des DWD. Sie gilt auch für alle Alpenregionen sowie Ostbayern rund um Passau. All diese DWD-Warnungen gelten für den Zeitraum von Freitag, etwa 15 Uhr, bis zu Heiligabend am Samstag. Am Sonntag, 25. Dezember, soll sich das Wetter dann beruhigen. (fhz)

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)