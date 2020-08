Unwetterwarnung für Bayern: Heftige Sturmböen und Hagel drohen - Ende des Sommers schon da?

Die Unwetter gehen in Bayern vorerst weiter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Hagel in mehreren Landkreisen.

München - Auch am Dienstagnachmittag gehen die Unwetter im Freistaat weiter. Bereits gestern gewitterte es in Bayern. Am Montag sorgten Starkregen, Hagel und stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde vor allem im Landkreis Aschaffenburg für Chaos. Durch das Unwetter liefen vielerorts Keller voll und Straßen wurden überschwemmt, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg am Montag mitteilte. In manchen Kellern stand das Wasser bis zu einem Meter hoch. Zudem mussten Kanal-Einläufe in mehreren Straßen gereinigt werden, da Wassermassen diese mit Geröll

verstopften. Rund 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Aktuell ist gewittertechnisch noch nichts los. Das soll sich aber ab dem frühen Nachmittag ändern. Dann treten häufig Gewitter auf, die nach Osten und Nordosten im Verlauf kräftiger ausfallen. Dabei kann Starkregen lokal für Unwetter mit Mengen über 25 l/qm und Stunde sorgen. /V pic.twitter.com/mZWN9GlOjf — DWD (@DWD_presse) August 18, 2020

Unwetterwarnung für Bayern: Starkregen und Hageldrohen - Mehrere Landkreise betroffen

Auch am Dienstag, dem 18. August, gibt es wieder mehrere Unwetterwarnungen für Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung für mehrere Landkreise herausgegeben. Auch heute gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde und Hagel. Betroffen sind vorallem München und die umliegenden Landkreise. Aber auch Bayerisch Schwaben zwischen Ulm und Augsburg, Passau, die Oberpfalz und der Bayerische Wald in Niederbayern sind betroffen.

+ Unwetterwarnung für mehrere Landkreise in Bayern. © Screenshot DWD

Wetter in Bayern: Auf kurze Hitzewelle folgen wieder Unwetter

Die Gewitter werden sich voraussichtlich bis in den frühen Abend ziehen. Danach beruhigt sich das Wetter im Freistaat wieder. Am Freitag sollen die Temperaturen dann wieder auf über 30 Grad klettern. Ab Samstag kann es aber bei Temperaturen um die 25 Grad wieder vermehrt zu Unwettern kommen.

In der kommenden Woche bleibt es wechselhaft. Die Temperaturen bleiben mild. Die Hitzephase scheint dann endgültig vorüber zu sein.

Rubriklistenbild: © Screenshot DWD