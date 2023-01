Starke Regenfälle in Nordbayern halten an: Warnung vor Überschwemmungen – drei Landkreise im Fokus

Von: Felix Herz

Nach starkem Dauerregen in den vergangenen Tagen sind die Flüsse im Norden Bayerns stark angeschwollen. Für Entwarnung sehen Experten keinen Grund.

Update 14. Januar, 11.08 Uhr: Am Oberen Main seien vereinzelt die Hochwasser-Meldestufen 1 und 2 überschritten, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstag (Stand: 10.00 Uhr) mit. Und die Wasserstände werden wohl weiter steigen: Bis Sonntagmittag seien weitere kräftige Niederschläge an den nördlichen Mittelgebirgen angekündigt, vor allem in Staulagen, so die Prognose der Experten. Besonders betroffen sind die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels.

Hier könnten auch einzelne bebaute Gebiete überschwemmt werden. Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel könnten hier über die Ufer treten. Hohe Wasserstände und leichte Überschwemmungen kann es nach Informationen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt auch im nördlichen Unterfranken sowie in Oberfranken geben, etwa im Raum Aschaffenburg, in Bad Kissingen oder rund um Bayreuth.

Hochwassergefahr in Bayern: Dauerregen führt zu Überflutungen

Ursprungsmeldung:

Bayreuth – In den letzten Tagen war es äußerst regnerisch in vielen Teilen Bayerns. Vor allem im Norden des Freistaats kamen einige Liter Regenwasser zusammen. Den aktuellen Wetter-Vorhersagen zufolge wird es auch in den kommenden Tagen regnen. Für die Region rund um Bayreuth gilt daher seit heute eine Hochwasserwarnung.

Der Dauerregen der letzten Tage hat den Wasserstand vieler Flüsse im Norden Bayerns ansteigen lassen. Der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt teilte mit, dass „Niederschläge die Wasserführung in den Fließgewässern nördlich der Donau, vor allem in den Einzugsgebieten des Oberen Main, der Regnitz, der Fr. Saale, aber auch des Regens“ erhöht habe.

Der Dauerregen, vor allem im Norden von Bayern, führt zu Hochwassergefahr – eine entsprechende Warnung wurde nun herausgegeben. (Symbolbild)

Da am anstehenden Wochenende mit weiteren Niederschlägen zu rechnen sei, könnten örtlich aktuelle Meldestufen überschritten werden. Gegenwärtig sei teils die Meldestufe 2 überschritten. Das bedeutet, dass Flächen überschwemmt und der Verkehr auf einzelnen Straßen behindert sein kann.

„Überflutete Keller und Grundstücke“: Meldestufe 3 am Sonntag möglich

Besonders am Sonntag, 15. Januar, drohe Hochwasser in einzelnen Gebieten im Norden von Bayern. In den betroffenen Gebieten sei vereinzelt sogar ein Erreichen der Meldestufe 3 möglich. Sie besagt, dass „einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet“ werden können.

Die „Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“ gilt aktuell für fast ganz Nordbayern, von Aschaffenburg bis Bayreuth ist die Karte des Hochwassernachrichtendienstes Bayern orange eingefärbt. Rund um Nürnberg gilt eine „Vorwarnung Hochwasser“, die geringste Warnstufe. Die Mitte und der Süden Bayerns sind derzeit nicht betroffen. (fhz)

