„Bayern, das schönste Land der Welt!“ Söder preist Freistaat – Beisenherz antwortet mit Winnetou-Seitenhieb

Von: Felix Herz

Die CSU zitierte Markus Söder, der ein Lobeslied auf Bayern sang – eine Gelegenheit, die der Comedian Micky Beisenherz nicht ungenutzt verstreichen ließ.

München – Beim traditionellen politischen Frühshoppen des Gillamoos-Volksfests in Abensberg, Bayern, ging es richtig zur Sache. Für Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident Bayerns und Wirtschaftsminister (Freie Wähler) war das Winnetou-Thema noch sehr präsent.

Auf Twitter zitierte die CSU Söder mit einer Lobpreisung für Bayern – Comedian Beisenherz nutzte dies für einen Seitenhieb. © Eibner / Eventpress / IMAGO / Merkur-Collage

Auf der Bühne posierte er neben einem als Winnetou verkleideten Darsteller, anschließend ließ er eine regelrechte Trump-Tirade auf Twitter los. Auf der sozialen Plattform blieb auch der offizielle CSU-Account nicht untätig – und zitierte eine Lobeshymne auf Bayern von Ministerpräsident Markus Söder. Comedian Micky Beisenherz antwortete prompt.

Söder mit Lobeshymne auf Bayern: Beisenherz antwortet

Auch Söder hatte in den letzten Wochen in der Winnetou-Debatte von sich Reden gemacht. Zunächst drückte er seinen Standpunkt mittels eines Retweets aus, dann ließ er noch eigene – sehr deutliche – Worte folgen. Der Standpunkt der CSU und der Freien Wähler somit klar. Am Montag, 5. September, twitterte der CSU-Account ein Bayern-Statement Söders. Darin preist er die bayerische Identität und Tradition und verspricht, fast schon drohend, dass man sich das von niemandem nehmen oder verbieten lassen würde.

Nach den umstrittenen Winnetou-Aussagen Söders in den letzten Wochen, die vor allem auf Twitter auch viel Kritik nach sich zogen, gefundenes Fressen für einen Comedian wie Micky Beisenherz. Seine Antwort auf den Tweet der CSU ließ nicht lange auf sich warten.

Winnetou-Sarkasmus von Beisenherz

Am Dienstag, 6. September, schrieb Beisenherz als direkte Antwort auf das Söder-Zitat des CSU-Accounts: „Gut, dass die Belange der Indigenen hier so leidenschaftlich verteidigt werden!“ Eine Anspielung darauf, dass Söder die bayerischen Traditionen hochhält und verteidigen will, es in den letzten Wochen aber hauptsächlich um Winnetou und die einhergehende Debatte ging.

Womöglich wirft Beisenherz mit seinem sarkastischen Tweet Söder auch vor, die bayerische Kultur zu verteidigen, gleichzeitig aber die Belange der indigenen Kultur, die, so der Vorwurf in der Debatte, in den Winnetou-Kinderbüchern durch rassistische Klischees und kulturelle Aneignung leidet, zu ignorieren.

Die Twitter-Community zumindest feiert den Seitenhieb. Über 1.000 Likes sammelte der Kommentar von Micky Beisenherz – viermal so viele wie der ursprüngliche Tweet der CSU. (fhz)

