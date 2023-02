Skifahren bald Geschichte? Schneemangel macht Wintersport zu schaffen – Daten zeigen traurige Tendenz

Von: Felix Herz

Teilen

In diesem Jahr ist es besonders deutlich: Die Schneetage im bayerischen Winter nehmen ab. Das belegen nun auch Daten. Was bedeutet das für den Wintersport?

München – In der Wintersaison 2022/2023 werden die Folgen des Klimawandels für den Wintersport besonders deutlich. Es liegt einfach zu wenig Schnee. Auch wenn es Ende Januar recht starken Schneefall gab, wird das wohl die einzige wirklich winterliche Schneespitze gewesen sein – denn ab jetzt geht es bereits wieder rauf mit den Temperaturen.

Immer weniger Schneetage in Bayern: Daten belegen Wintersport-Gefahr

Für viele war es bisher nur eine gefühlte Wahrheit, vor allem als zu Beginn des Jahres das Kandahar-Rennen vorzeitig abgesagt werden musste – wegen Schneemangel. Doch nun belegen auch handfeste Daten, dass es immer weniger Schneetage in Bayern gibt. Mit dem Politik-Magazin report München hat der BR eine Wetterdaten-Analyse erstellt und Ende Januar veröffentlicht. Und es ist eine ernüchternde Tendenz, die sich da deutlich abzeichnet. So berichtet der BR, dass es in den 1960er Jahren noch durchschnittlich 72 Schneetage in Bayern gab – in den zehn Jahren vor 2022 sind es nur noch 40.

Bald nur noch eine schöne Erinnerung? Der Schneemangel macht dem Wintersport zu schaffen. Und er ist belegbar, wie nun Zahlen und erhobene Daten zeigen. (Symbolbild) © Sven Simon / Ulrich Wagner / IMAGO / Merkur-Collage

Ähnliche Zahlen gibt es auch für ganz Deutschland. Im selben Vergleichszeitraum gingen bundesweit die Schneetage von durchschnittlich 51 pro Jahr auf 26, also fast die Hälfte, zurück. Auf Twitter postete BR Data einen längeren Thread, also einen Beitrag bestehend aus mehreren Posts, der die genauen Zahlen darstellt. Um die Analyse-Daten zu sehen, müssen die Kommentare angezeigt werden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wintersport leidet unter Schneemangel – was tun?

Untätig bleiben die Betreiber und Organisatoren des Wintersport-Bereichs natürlich nicht. Laut BR steckte der Bund rund 100 Millionen Euro in die Sportanlagen. Dabei geht es um moderne Kühlsysteme, Schneekanonen und verschiedene Arten des Schneetransports. Dies sind jedoch keine langfristigen Lösungen, zum großen Teil sind sie auch noch umwelt- und klimaschädlich.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Es braucht zukunftsträchtige Ideen und Ansätze, besser heute als morgen. Zu hoffen, dass die nächste Wintersaison, 2023/2024, schneereicher wird, ist – gelinde gesagt – gewagt. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.