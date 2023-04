Bayerns Lehrer-Offensive in der Kritik: Demo in Stuttgart gegen Abwanderungswelle

Von: Elisa Buhrke

Bayern wirbt Lehrer aus anderen Bundesländern mit einer Prämie ab. Die Gewerkschaft GEW hat in Stuttgart für höhere Löhne demonstriert. (Symbolbild) © dpa/Ronald Wittek

Bayern will Lehrer mit einer Prämie in den Freistaat locken. Das passt anderen Ländern gar nicht: In Stuttgart hat die Gewerkschaft GEW für höhere Löhne demonstriert. Sie bangt um die Grundschullehrer in Baden-Württemberg.

Stuttgart - In Deutschland herrscht Lehrermangel. Aus diesem Grund hat Bayern eine Prämie für alle Lehrkräfte ausgeschrieben, die bereitwillig in Regionen mit besonders hohem Bedarf ziehen. 3000 Euro soll es geben, zukünftig auch eine höhere Besoldung. Das sorgt bundesweit für Ärger: Am Donnerstag, 20. April, hat die Lehrergewerkschaft GEW in Stuttgart für mehr Geld für baden-württembergische Pädagogen demonstriert. Sie befürchtet eine Abwanderungswelle in den Freistaat.

Bayern wirbt Lehrer aus anderen Bundesländern ab: 3000 Euro Prämie

„Bisher war es Konsens in der Kultusministerkonferenz, dass fairer Wettbewerb zwischen den Ländern herrschen soll“, sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch als Reaktion auf die angekündigte Prämie. „Abwerbungskampagnen sind dabei nach Auffassung des Kultusministeriums nicht konstruktiv.“

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sieht das offenbar anders, denn er hatte die Prämie von 3000 Euro und zusätzliche Umzugshilfen vorgestellt. Damit will er auch Lehrer aus anderen Bundesländern in den Freistaat locken. Alle Personen, die ab dem kommenden Schuljahr als Lehrkräfte beim Freistaat Bayern in ein Beamten- oder unbefristetes Angestelltenverhältnis neu eingestellt werden, können die Regionalprämie erhalten. Im Gegenzug müssen sie mindestens zwei Jahre in der Prämienregion bleiben.

Demonstration der GEW in Stuttgart:

Die Lehrergewerkschaft GEW bangt nun vor allem um ihre Grundschullehrer. Denn diese erhalten in Baden-Württemberg nur ein Gehalt der Besoldungsstufe A12, in einigen anderen Ländern hingegen A13. So zukünftig auch in Bayern, wie Markus Söder im Herbst 2022 verkündet hatte. Das kann bei Vollzeitkräften einen Unterschied von bis zu 500 Euro im Monat machen, so die GEW.

In der Nähe des Landtags in Stuttgart haben Lehrkräfte am Donnerstag ab 11.30 Uhr mit gepackten Koffern demonstriert. Die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein hat zudem ein Papier mit weiteren Forderungen zur Verbesserung der Situation an Grundschulen an die baden-württembergische Kultusministerin überreicht. (elb/dpa)

