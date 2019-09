Wochenendtipps für die Familie: Einkaufen, staunen oder schlemmen

Sonnig wird das Wochenende zwar nicht gerade – geboten ist aber doch einiges in Oberbayern. Wir haben für Sie Ausflugstipps zusammengestellt.

Straßenfestival

Die Einkaufsmeile in Dachau verwandelt sich am Samstag in ein kleines Straßenfestival. Von 11 bis 24 Uhr treten auf den drei Bühnen der Langen Tafel zehn Bands und 15 Showacts auf. 15 000 Besucher werden erwartet. Neben Unterhaltung gibt es natürlich jede Menge kulinarische Leckereien. Die Lange Tafel wird von den Geschäftsleuten der Münchner Straße organisiert.

Modische Zeitreise

„D’Leut kennt ma’ am Gewand“ – unter diesem Motto steht eine Sonderausstellung, die am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum in Unterföhring (Bahnhofstraße 12) zu sehen ist. Auf die Besucher wartet eine Zeitreise durch die Welt der Mode.

Country Open Air

Für Pferdebegeisterte lohnt sich am Wochenende ein Ausflug nach Hundham (Kreis Miesbach). Dort organisieren die Pferdefreunde anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens von Freitag bis Sonntag ein großes Country Open Air auf dem Vereinsgelände am Schwarzenberg. Am Samstag werden ab 10 Uhr die Pferde präsentiert, Sonntag um 10 Uhr ist eine Feldmesse am Vereinsplatz geplant.

Trucker-Treffen

Bad Tölz verwandelt sich am Wochenende wieder in ein El Dorado für alle Trucker-Fans. Am Samstag und Sonntag sind jeweils ab 10 Uhr auf dem Festplatz am Moraltpark etliche Brummis zu sehen. Die meisten der ausgestellten Laster sind bewohnbar und fantasievoll ausgestaltet. Für Kinder gibt es ein buntes Rahmenprogramm, auch ein Stuntman zeigt sein Können. Der Eintritt kostet fünf Euro und ist für Kinder unter zwölf Jahren kostenlos.

Trödeln leicht gemacht

Der TSV Brunnthal (Kreis München) organisiert am Samstag einen Trödelmarkt auf dem Airbus-Parkplatz, gegenüber von Ikea. Los geht’s um 7 Uhr früh, bei Regen entfällt die Veranstaltung aber.

Feuerwehr-Fest

Gemeinsam mit dem Feuerwehrmuseum lädt der Flughafen München am Sonntag zu einem großen Fest in den Besucherpark. Zwischen 11 und 17 Uhr dreht sich dort alles rund um die Feuerwehr. Besichtigt werden können historische und moderne Fahrzeuge. Ab 10 Uhr starten halbstündlich Touren über das Flughafengelände, die für Kinder kostenlos sind.

Tag des offenen Denkmals

Etliche Denkmäler in Bayern öffnen am Sonntag für Besucher ihre Pforten. Eine Übersicht gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. In unserer Wochenendausgabe bringen wir einen großen Vorbericht. mm

---

