Spur verliert sich an Tankstelle: 30-Jähriger in Bayern vermisst - Wer hat Alexander gesehen?

Hilflose Lage?

Von Katarina Amtmann schließen

Wer hat Alexander S. gesehen? Der 30-Jährige traf sich mit Freunden in Wörth, danach verliert sich seine Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wörth am Main - Seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird Alexander S. (30) vermisst. Das teilte die Polizei mit. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sämtliche Überprüfungen seien bisher erfolglos gewesen, weshalb die Polizei Obernburg die Bevölkerung um Hilfe bittet.

Mann in Bayern vermisst: Spur verliert sich an BFT Tankstelle in Wörth

Am Freitagabend erreichte die Polizei Obernburg die Meldung, dass der 30-jährige am Donnerstagabend seine Wohnung in der Düsseldorfer Straße verlassen hatte und sich mit Freunden in Wörth (Landkreis Miltenberg) treffen wollte. „Von diesem Treffen kehrte er bis jetzt nicht mehr zurück“, so die Polizei in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich am frühen Freitagmorgen in der Zeit von 00.30 bis 2.00 Uhr noch an der BFT Tankstelle in Wörth aufgehalten hat. Dann verliert sich seine Spur. „Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise auf eine Straftat liegen gegenwärtig nicht vor“, so die Beamten weiter.

30-Jähriger aus Wörth (Landkreis Miltenberg) vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung

circa 175 cm groß

73kg, schlank

dunkelblonde, leicht rötliche Haare

weiße Lacoste Schuhe (Sneaker), dunkle Winterjacke mit Kapuze und Fell

Wörth/Miltenberg: Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Personen, die Hinweise zum Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0 60 22) 62 90 mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen. (kam)

