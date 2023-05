Umstrittene Wolfsverordnung: Söder hält Anpassungen für möglich – „Sollte dagegen geklagt werden“

Von: Miriam Haberhauer

Nur zwei Wochen nach Inkrafttreten spricht CSU-Chef Söder über mögliche Reformen der Wolfsverordnung. © IMAGO / Sven Simon/imagebroker

Bayerns Wolfsverordnung steht hart in der Kritik. Anfang Mai trat sie dennoch in Kraft. Ministerpräsident Söder sprach nun von möglichen Anpassungen, welche gemacht werden könnten.

München – Seit dem 1. Mai ist die umstrittene Wolfsverordnung in Bayern in Kraft. Dank ihr soll der Wolf künftig leichter abgeschossen werden können. Nur zwei Wochen später bringt Ministerpräsident Markus Söder am Rande einer Parteivorstandssitzung nun mögliche Novellen ins Gespräch.

Bayerns Wolfsverordnung: Söder hält Anpassungen für möglich

Seit Inkrafttreten steht die Verordnung hart in der Kritik. Umweltschützer wollen dagegen klagen, Juristen zweifeln an ihrer Rechtsmäßigkeit. Auch CSU-Chef Söder scheint über eine mögliche Reform nachzudenken. „Sollte dagegen geklagt werden, werden wir uns die Urteile genau anschauen und im Zweifelsfall dann eben entsprechend angepasste Verordnungen auf den Weg bringen“, erklärte der CSU-Politiker am Montag in München.

Auch in Bayern gibt es massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wolfsverordnung. Der Bund Naturschutz (BN) hatte vor wenigen Tagen beschlossen, gegen die Neuregelung Klage einreichen zu wollen. Der Wolf ist nach europäischem und deutschem Recht eigentlich nach wie vor streng geschützt.

Weidewirtschaft bedroht – Staatsregierung verteidigt Vorgehen

Die bayerische Staatsregierung zweifelte dagegen ihrerseits den Schutzstatus wiederholt an, da es ihrer Meinung nach bereits zu viele Wölfe in Deutschland und auch in Bayern gebe. Sie betonte zudem, dass ohne ein restriktiveres Vorgehen gegen Wölfe die Weidewirtschaft in ernster Gefahr sei, da spezielle Schutzmaßnahmen wie Zäune etwa in den Alpen nicht umsetzbar seien.

Wolf und Bär sind auf dem Vormarsch im Alpenraum. Im Allgäu und in Oberbayern haben die Bergbauern und Älpler Sorge, dass sich Weidetierrisse häufen und letztlich die Weideviehhaltung in den Bergen kaum mehr möglich sein könnte. (dpa/miha)

