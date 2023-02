Unwetter: In Teilen Bayerns fällt heute die Schule aus – Überschwemmungsgefahr im Norden

Von: Lucas Sauter-Orengo, Lukas Schierlinger, Katarina Amtmann

Der DWD hat seine Wetter-Warnungen für Bayern aktualisiert. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor Überschwemmungen, in Niederbayern fällt die Schule aus.

Update vom 3. Februar, 7.43 Uhr: Noch herrscht in Teilen Bayerns Alarmstufe Rot. Es gilt weiter die vom DWD herausgegebene amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall. Betroffen sind derzeit noch folgende Städte und Kreise:

Kreis Cham

Kreis Schwandorf

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Wetter-Warnung vor starkem Schneefall noch bis 10 Uhr - Sturm- und Windböen möglich

Noch bis 10 Uhr warnt der DWD dort vor Schneefall mit Mengen zwischen 40 und 60 Zentimetern oberhalb von 800 Metern. Auch Glätte ist möglich.

Der Rest Bayerns leuchtet auf der Warnkarte ebenfalls bunt: So gilt in und um München sowie im Norden Bayerns eine Warnung vor Sturmböen (auf der Warnkarte orange eingefärbt), in Teilen Mittelfrankens, Würzburg und Donau-Ries warnt der Wetterdienst vor Windböen (gelb eingefärbt). Dabei wird die gesamte Republik von einer turbulenten Wetter-Welt heimgesucht.

Angespannte Wetter-Lage: In Teilen Bayerns fällt heute die Schule aus – Überschwemmungsgefahr im Norden

Update vom 2. Februar, 21.09 Uhr: Wegen Winterwetters fällt in Teilen Ostbayerns an diesem Freitag der Schulunterricht aus. Betroffen sind nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums die niederbayerischen Landkreise Freyung-Grafenau und Regen. Dort meldet das Ministerium am Donnerstag einen vollständigen Unterrichtsausfall. In den Landkreisen Straubing-Bogen und Deggendorf sollte der Unterricht den Angaben zufolge in Gemeinden nördlich der Donau sowie in Deggendorf selbst ausfallen. Auch im Oberpfälzer Landkreis Cham sollte die Schule ausfallen.

Anhaltender Niederschlag kann im Norden Bayerns zu Überschwemmungen führen

Update vom 2. Februar, 19.21 Uhr: Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen sind einige Flüsse im Norden Bayerns stark angeschwollen. Vereinzelt wurden die Hochwasser-Meldestufen 1 und 2 überschritten, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) am Donnerstag mit. Dabei kann es auf Agrarflächen oder Nebenstraßen zu Überflutungen kommen.

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnte davor, es sei mit Ausuferungen und Überschwemmungen in der Region Bamberg zu rechnen. Am Zufluss Rauhe Ebrach der Regnitz könne sogar die Meldestufe 3 erreicht werden, hieß es. Bei dieser Stufe können auch bebaute Grundstücke überflutet werden.

Durch die anhaltenden Niederschläge können nach Angaben des HND auch an den nördlichen Donauzuflüssen kleinere Gewässer lokal leichte Ausuferungen zeigen.

Laut Deutschem Wetterdienst wird es in den kommenden Tagen in vielen Teilen Bayerns weiter Regen geben. Der HND rechnet deshalb damit, dass die Hochwassergefahr übers Wochenende bestehen bleibt und sich voraussichtlich auf weitere Gewässer ausdehnt.

Schnee führt zu zahlreichen Unfällen und Polizeieinsätzen

Update vom 2. Februar, 14.50 Uhr: Schnee und Sturmböen haben zu zahlreichen Unfällen geführt. Allein in Niederbayern gab es für die Polizei rund 200 Einsätze. Mehrere Bäume waren den Angaben zufolge umgestürzt und viele Menschen mit ihren Autos in Gräben gefahren. Auf der Bundesstraße 20 im Raum Landau und Eggenfelden steckten fünf defekte Lastwagen fest. Es entstand ein längerer Stau, der auch am Donnerstagnachmittag noch anhielt.

Im Landkreises Straubing-Bogen waren alle verfügbaren Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz. „Autofahrer, die nicht unbedingt im nördlichen Landkreisteil unterwegs sein müssen, sollten auf unnötige Fahrten verzichten“, teilte das Landratsamt mit. Ein flächendeckender Schulausfall fand in dem Landkreis aber nicht statt. Zwei Schulen boten den Schülern allerdings auf freiwilliger Basis an, wegen der Wetterlage Zuhause zu bleiben.

Im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen wegen des winterlichen Wetters zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 14. Ein 19-Jährige Fahrer verlor demnach auf der rutschigen Straße wegen überhöhter Geschwindelt die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal mit einem in Richtung Hahnbach fahrenden Auto zusammen. Sowohl der 19-Jährige als auch der 55 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kamen in Krankenhäuser.

Starker Schneefall in Bayern: Bilder zeigen Winterwunderland im Bayerischen Wald

Update vom 2. Februar, 10.15 Uhr: Der DWD warnt seit Mittwoch vor starkem Schneefall, betroffen ist neben der Alpenregion auch der Bayerische Wald (siehe vorherige Updates). Bilder aus dem Landkreis Regen zeigen ein Winterwunderland, etliche Zentimeter Neuschnee sind dort in nur wenigen Stunden gefallen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Unwetterwarnung des DWD vor starkem Schneefall gilt noch bis Freitag (3. Februar), 10 Uhr.

In München bleibt es derweil stürmisch. Bis 18 Uhr warnt der DWD in der Landeshauptstadt sowie der Umgebung vor Sturmböen. Dabei sind Geschwindigkeiten bis 65 Stundenkilometer möglich.

Wetter in Bayern: Sturm und Schnee sorgen für Verkehrschaos

Update vom 2. Februar, 9.04 Uhr: Das Wetter sorgt für Verkehrschaos in Bayern. Seit den frühen Morgenstunden komme es „unwetterbedingt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in ganz Niederbayern“, teilte die Polizei mit. Allein dort habe es bisher rund 100 polizeiliche Einsätze gegeben. „Es kam bereits witterungsbedingt zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehrere Fahrzeuge mussten bereits aus Straßengräben geborgen und Bäume von den Fahrbahnen entfernt werden“, heißt es. Schwerer verletzt wurde bislang niemand.

Schneefall, Schneeverwehungen und Sturmböen: Wetter-Warnungen für Bayern

Update vom 2. Februar, 8.08 Uhr: Der DWD warnt in Bayern gebietsweise vor starkem Schneefall. Stellenweise drohen auch Schneeverwehungen und Sturmböen. Vor allem in Alpennähe und am Bayerischen Wald soll es zu Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde und zu Schneeverwehungen kommen, wie der DWD mitteilte. Im Osten und an den Alpen kündigten die Meteorologen teils unwetterartigen Schneefall an. In Teilen Frankens, Niederbayerns und der Oberpfalz kommt es zu Dauerregen.

Wegen des Wetters habe es vielerorts auf bayerischen Straßen gekracht, wie die Polizeien aus der Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken berichteten. Verletzte gab es zunächst keine. Die Polizei aus Mittelfranken warnte vor Glätte und bat Autofahrer um Vorsicht.

Am Freitag soll es weiterhin stürmen. Mit Höchstwerten von elf Grad schneit es dann nur noch in höheren Lagen. Zum Samstag hin regnet es erneut - tagsüber bleibt es weitgehend trocken.

Alarmstufe Rot am Morgen: Neue Wetter-Warnungen für Teile Bayerns – „Hinweis auf mögliche Gefahren“

Update vom 2. Februar, 6.28 Uhr: Furios gerät der Start in den Donnerstag, wie auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittels Warnkarte signalisiert. In weiten Teilen Niederbayerns, etwa den Landkreisen Passau, Freyung-Grafenau und Deggendorf, sowie in Randgebieten der Oberpfalz gilt am Morgen „Alarmstufe Rot“. Eine amtliche Unwetterwarnung vor „starkem Schneefall“ wurde bis 10 Uhr ausgegeben.

Wetter-Warnung am Morgen: „Alarmstufe Rot“ in Teilen Bayerns

Auf seiner Homepage gibt der DWD einen „Hinweis auf mögliche Gefahren“: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

Die restlichen Teile Bayerns sind auf der Warnkarte ebenfalls bunt eingefärbt. In der Landeshauptstadt München wird zur Stunde allerdings „nur“ vor Sturmböen gewarnt.

Update vom 1. Februar, 11.18 Uhr: Der DWD warnt seit dem Morgen vor Windböen, Sturmböen und sogar starken Sturmböen. Letztere vor allem am Alpenrand (siehe Erstmeldung). Nun kommt noch eine Warnung hinzu. Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall herausgegeben - Alarmstufe Rot.

Betroffen sind Kreis und Stadt Rosenheim, die Kreise Traunstein und Berchtesgadener Land sowie Schwandorf, Cham, Regen, Straubing-Bogen (und die Stadt Straubing), Deggendorf, Freyung-Grafenau und Kreis und Stadt Passau. Dazu heißt es: „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m starker Schneefall mit Mengen zwischen 40 cm und 70 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 100 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.“

Alarmstufe Rot in Bayern - der DWD warnt. © Screenshot DWD

Warnung vor starkem Schneefall in Teilen Bayerns: „Vermeiden Sie alle Autofahrten“

Der DWD weist in diesem Zusammenhang auch auf mögliche Gefahren hin: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“ Auch die Warnapp KATWARN löste nach der DWD-Meldung aus.

Sturm-Warnungen für Oberbayern - dann droht „stramme sibirische Kälte“ einzuschlagen

Erstmeldung vom 1. Februar, 9.50 Uhr: München - Es ist ein stürmischer Start in den Februar. Zum ersten des Monats weht in München ein starker Wind, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt gar vor Böen mit bis zu 60 km/h.

Wetter-Warnung am gesamten Alpenrand: Starke Sturmböen, Unwetter mit Schneeverwehungen möglich

Der gesamte Alpenrand, vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land kriegt es hingegen noch stärker mit Wind zu tun: Hier treten starke Sturmböen mit bis zu 85 km/h auf, dazu warnt der DWD ab Mittwochabend, 18 Uhr, vor einem Unwetter mit möglichen Schneeverwehungen: „In Nordweststaulagen können vor allem am östlichen Alpenrand um 100 cm zusammenkommen. Mit kräftigem Nordwestwind kommt es zu starken Verwehungen,“ so der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage.

Eine Sturm-Warnung gilt überhaupt für weite Teile Bayerns. Betroffen sind beispielsweise auch die Kreise Eichstätt, Ansbach, Tirschenreuth und Lichtenfels (auf der DWD-Warnkarte orange markiert)

In den orange markierten Kreisen gilt eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen (Alpenvorland) sowie vor Sturmböen (Nordbayern). In den gelb markierten Bereichen drohen Windböen. Rot schrafiert bedeutet: Vorabinformation Unwetter vor starkem Schneefall/Schneeverwehungen. © Screenshot DWD

Wetter: Sturm-Warnung für München und die Region - rollt dann die sibirische Kälte heran?

Doch wie geht das Wetter in den kommenden Tagen weiter? Bis zum Wochenende bleibt es wohl erst einmal mild und windig, doch dann könnte der Winter einen neuen Anlauf wagen. Wie Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net erklärt, ist die Lage noch „völlig offen“ was das Wetter in der kommenden Woche angeht.

Und dennoch: Das US-Wettermodell sieht in seinen jüngsten Prognosen sibirische Kälte in Richtung Deutschland ziehen. Das Hoch, das die Kälte mit sich bringen würde, könnte dem Experten nach jedoch auch östlich an Deutschland vorbeiziehen. Wagt man einen Blick in weitere Wetter-Dienste, kann man sich ein Bild davon machen, welche Witterung sich breit machen würde, sollte die große Kälte tatsächlich kommen.

Wetter: Sibirische Kälte auf dem Weg nach Deutschland?

Für München werden dann ab Mittwoch, den 8. Februar, Temperaturen von bis zu minus acht Grad gemessen, auch tagsüber würde es das Thermometer dann nicht über die null Grad schaffen. Das Hoch würde dann neben der Kälte auch erfreuliches mit sich bringen: Jede Menge Sonne. Bleibt also nur abzuwarten, was die Modelle in den kommenden Tagen aus dem Hut zaubern. Sicher ist bisher nur, dass auf München und die Region in den kommenden Tagen stürmische Tage warten.

