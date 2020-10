Tragödie in Bayern: Einfahrender Zug erfasst Schüler - erste Details bekannt, erschütternde Bilder

In Bayern ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei Schüler wurden bei Landshut von einem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt.

In Bruckberg bei Landshut in Bayern kam es am Dienstagvormittag (13. Oktober) zu einem tödlichen Zug-Unfall.

Nach ersten Informationen starben zwei Schüler, nachdem sie von einem einfahrendem Zug erfasst wurden.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Augenblick vor Ort.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Bruckberg bei Landshut - Zwei Schüler wurden am Dienstagvormittag (13. Oktober) von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Im Moment sind zahlreiche Einsatzkräfte, sowie Mitarbeiter von Kriseninterventionsteams vor Ort. Der Bahnübergang Bruckberg sowie die Bahnstrecke sind momentan gesperrt.

Drama bei Landshut (Bayern): Schüler sterben nach furchtbarem Zug-Unfall in Bruckberg

Offenbar handelt es sich bei den Verunglückten um zwei Brüder (13, 17). Das berichtet bild.de. Sie leben laut pnp.de in Bruckberg. Weiter heißt es, dass die Geschwister wohl den am Bahnhof stehenden Zug in Richtung Landshut erreichen wollten. Dazu sollen sie dem Bericht nach über die Gleise gelaufen sein, und den von der entgegenkommenden Richtung kommenden Zug in Richtung München übersehen haben. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass der Lokführer noch versucht haben soll, eine Vollbremsung einzuleiten.

Landshut (Bayern): Jugendliche sterben nach Zug-Unglück - Seelsorger vor Ort

Nach Informationen von sz.de beobachteten viele Zeugen, darunter Schüler und Pendler, das Unglück. Um diese kümmern sich im Augenblick zahlreiche Seelsorger. Auch der Lokführer, dessen Bahn die Jugendlichen erfasst hatte, werde im Moment betreut. Im Augenblick seien dem Bericht nach etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Zwei Schüler von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Niederbayern

+ Nach dem tödlichen Zugunglück in Niederbayern waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. © Matthias Balk/dpa

Wie br24.de berichtet, wird auf der gesperrten Bahn-Strecke ein Schienenersatzverkehr zwischen Moosburg und Landshut eingerichtet.

Mehr Informationen in Kürze

Alle News und Infos rund um Bayern finden Sie immer aktuell in unserem Merkur-Bayern-Ressort*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++