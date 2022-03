Bayernrätsel 2022: Grußwort des Bayerischen Staatsministers der Finanzen und für Heimat Albert Füracker

In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: Die Hochzeit des Kurprinzen Karl Albrecht von Bayern mit Maria Amalia von Österreich jährt sich zum 300. Mal.

Schirmherr des 41. Bayern-Rätsels: Albert Füracker, Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat. © Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. / Rolf Poss

Viele Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Schlösserverwaltung sind Zeitzeugen der damaligen Hochzeitsfeierlichkeiten, die mehrere Wochen andauerten. Die Münchner Residenz erzählt noch heute von den Ereignissen aus der Zeit des Kurfürstenpaares: Sie war der erste Anlaufpunkt in der neuen Heimat für das am 5. Oktober 1722 frisch in Wien vermählte Hochzeitspaar und zudem Ausgangspunkt für das folgende opulente Fest. Daher wird die beliebte Residenzwoche der Bayerischen Schlösserverwaltung im Oktober 2022 unter dem Motto der Kurfürstenhochzeit stattfinden.

Auch im Schlosspark Nymphenburg findet man noch heute ein Gebäude, das an Kurfürstin Maria Amalia erinnert: die Amalienburg. Die größte der vier Parkburgen ist Mittelpunkt des südlich an das Gartenparterre angrenzenden Gartenteils. Kurfürst Karl Albrecht ließ die Amalienburg als Geschenk für seine jagdbegeisterte Gemahlin von 1734 bis 1739 als Schlösschen für die Fasanenjagd erbauen. Neben dem Namen weisen auch die Porträts im dortigen Gelben Zimmer – Kurfürst Karl Albrecht und Kurfürstin Maria Amalia, beide im Jagdkostüm – noch heute auf den Auftraggeber hin.

Zum 41. Mal können Sie wieder beim Bayern-Rätsel mitmachen und dabei Geschichte auf eine spannende Art erleben. Acht Folgen mit teilweise sicher nicht ganz einfachen Fragen rund um Karl Albrecht und die Kurfürstenhochzeit erwarten Sie in den nächsten Wochen. Beim Lösen der Fragen sind die Broschüre Schlösserland Bayern und die Internetseite der Bayerischen Schlösserverwaltung www.schloesser.bayern.de wie immer eine wertvolle Hilfe. Tauchen Sie beim Rätseln ein kleines bisschen in die Welt von Karl Albrecht ein, der 1742 bis zu seinem Tod am 20. Januar 1745 sogar kurzzeitig Kaiser des Heiligen Römischen Reichs war. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und natürlich auch viel Glück und Erfolg bei der Ziehung der Preise!



Ihr Albert Füracker