Doppeljubiläum: 300 Jahre Fürstenhochzeit und 325. Geburtstag Karl Albrechts

Das Prunkschiff Bucentaur, Nachbau aus dem Stadtmuseum Starnberg. © mm

Dieses Jahr fallen zwei Jubiläen zusammen: der 325. Geburtstag des bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht (*6. August 1697) und das 300. Jubiläum seiner Hochzeit mit der Kaisertochter Maria Amalia am 5. Oktober 1722 in Wien.

Die Hochzeit wurde vom 17. Oktober bis 4. November 1722 in einem fast dreiwöchigen Freudenfest in München in der Residenz und den umliegenden Schlössern sowie am Starnberger See gefeiert. Die Bayerische Schlösserverwaltung lädt Sie wieder dazu ein, sich in den kommenden Wochen mit dem Münchner Merkur durch die Schlösser und Parks Bayerns zu rätseln.

Aus politischen und dynastischen Gründen hatte Kurfürst Max Emanuel sich seit 1718 um die Vermählung seines ältesten Sohnes und Thronerben, Karl Albrecht, mit einer Habsburger Erzherzogin bemüht. Die Ehe sollte der Versöhnung der Häuser Wittelsbach und Habsburg nach dem Spanischen Erbfolgekrieg dienen. Zudem verband sich damit die Hoffnung auf Ansprüche auf das österreichische Erbe und die Kaiserkrone. Die ins Auge gefasste erstgeborene Tochter Kaiser Josephs I., Maria Josepha, wurde jedoch auf Betreiben des ebenso ambitionierten August des Starken 1719 mit dem sächsischen Erbprinzen Friedrich August vermählt. Also ehelichte der bayerische Kurprinz die jüngere Schwester, Erzherzogin Maria Amalia (1701-56). Für Bayern erfüllte sich 1742 mit der Krönung Karl Albrechts zum Kaiser Karl VII. die politische Hoffnung, allerdings glücklos und von kurzer Dauer.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten gerieten zu einem Höhepunkt im Münchner Hofleben

Doch die überaus reich gestalteten und kostspieligen Feierlichkeiten anlässlich dieser vielversprechenden Verbindung gerieten 1722 zu einem Höhepunkt im Münchner Hofleben des frühen 18. Jahrhunderts. Die gedruckte Festbeschreibung von Pierre de Bretagne (1723) war mit einer bekannten Folge von Kupferstichen mit Ansichten der bayerischen Schlösser versehen. Sie vermittelt eine anschauliche Vorstellung der Festlichkeiten mit Diners und Bällen, Jagden und Turnieren, Feuerwerk und Illuminationen sowie musikalischen und theatralischen Aufführungen. Hierzu gehörten auch zwei Festopern von Pietro Torri (Adelaide) und von Tomaso Albinoni (I veri amici).



Die Hochzeitsfestlichkeiten begannen nach dem triumphalen Einzug des Paars am 17. Oktober 1722 in München mit Veranstaltungen in der Residenz, darunter Messen in der Hofkapelle, öffentlicher Tafel im Kaisersaal und Besichtigung von Schatzkammer und Antiquarium durch die Erzherzogin/Kurprinzessin. Sie setzten sich fort in Schleißheim mit Jagden, der Besichtigung des Neuen Schlosses sowie Souper und Illumination in Schloss Lustheim. Weiterer Höhepunkt war eine Fahrt auf dem Kanal nach Schloss Dachau mit Jagd, Schlossbesichtigung, Souper und Konzert im Festsaal. Zwei Tage verbrachte man mit der Jagd auf dem Starnberger See, verbunden mit dem Aufenthalt auf dem Prunkschiff Bucentoro, sowie der Besichtigung der Schlösser Starnberg und Berg. Nach einer Jagd in Schloss Fürstenried zog man schließlich am 29. Oktober bei großer Illumination entlang der Auffahrtsalleen in Schloss Nymphenburg ein und speiste im Festsaal mit anschließendem Ball. Tags darauf folgte die Besichtigung von Schloss und Park Nymphenburg sowie der Parkburgen Baden- und Pagodenburg.

Schauplätze und Festlichkeiten halten viel Geschichte bereit, um diese beiden Jubiläen im Herbst auch als thematischen Anlass für die Residenzwoche mit weiteren Standorten in Nymphenburg und Schleißheim zu wählen. Auf den Spuren des Festes und in den Schlossausstattungen bietet sich eine reichhaltige Auswahl an Führungsthemen und vielfältige Anknüpfungspunkte für ein Konzertprogramm.

Testen Sie aber nun in den kommenden acht Wochen Ihr Wissen und entdecken Sie Bayerns Schlösser von einer eher unbekannteren Seite. Wir wünschen viel Vergnügen.