42. Bayernrätsel: Die vierte Frage

Teilen

Die Residenz in München. © Bayerische Schlösserverwaltung, www.residenz-muenchen.de

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der vierten Frage geht es um den Wiederaufbau der Residenz.

Im Jahr 2023 feiert ein Meilenstein im Wiederaufbau der Münchner Residenz 50-jähriges Jubiläum: Am 26. Oktober 1973 konnte nach jahrzehntelanger umfänglicher Aufbauleistung vieler Handwerker, Restauratoren, Denkmalpfleger und weiterer Beteiligter der großartige Raumkomplex der Kaiserhoftrakte und die Grüne Galerie wieder feierlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

50 Jahre Abschluss Wiederaufbau Kaiserhoftrakte und Grüne Galerie der Residenz München

Die Münchner Residenz entwickelte sich seit dem Ende des 14. Jahrhunderts zum politischen und kulturellen Mittelpunkt Bayerns und war über 400 Jahre Wohn- und Regierungssitz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige. Heute spielt sie als repräsentativer und gesellschaftlicher Mittelpunkt im Herzen der Landeshauptstadt eine herausragende Rolle. Mit ca. 570.000 m³ umbautem Raum gehört sie als größte urbane Schlossanlage Deutschlands zu den bedeutendsten Kulturstätten Bayerns und wird von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut. Kaum vorstellbar, dass die beeindruckende Pracht, die heute zu sehen ist und zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeistert, im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Dennoch konnte die Bayerische Schlösserverwaltung bereits 1958 Kernbereiche der Residenz sowie der neuen Schatzkammer und das räumlich verlagerte Cuvilliés-Theater wiedereröffnen. 1966 folgten die äußeren Reichen Zimmer und die Fluchten um den Brunnenhof. Als dritter großer Bauabschnitt des Residenzmuseums wurde schließlich die Wiederherstellung der Kaiserhoftrakte mit den prächtigen Raumfluchten der Stein- und Trierzimmer sowie die Grüne Galerie in Angriff genommen, welcher schließlich 1973 seinen Abschluss fand. Weitere wichtige Bauabschnitte im Wiederaufbau folgten bis hin zur Eröffnung der Allerheiligenhofkirche im Jahr 2003. Mittlerweile widmen sich die zahlreichen Bauaufgaben der Bayerischen Schlösserverwaltung innerhalb des immensen Palastkomplexes vermehrt auch dem Erhalt dieser inzwischen selbst historisch gewordenen Wiederaufbauleistung.

Die Steinzimmer liegen im Westflügel des unter Maximilian I. ab 1611 errichteten Kaiserhoftrakts. Ihr heutiger Name geht auf die reiche Ausstattung mit Marmor, Stuckmarmor und Stuckmarmorintarsie (sogenannter Scagliola) zurück. Sie dienten als höchstrangiges Gästeappartement, das vom Kaiser und seiner Gemahlin bewohnt wurde, wenn diese in München Station machten. Ursprünglich nur zu diesem Anlass wurden die Räume eigens mit den kostbarsten Wandteppichen der Residenz ausgestattet, die sich bis in die Gegenwart erhalten haben. Sie bilden heute den wertvollsten Schmuck der Steinzimmer.

Die Trierzimmer zählten zu den bedeutendsten Raumfluchten der Residenz

Die Trierzimmer im Ostflügel des unter Maximilian I. 1612-1616 errichteten Kaiserhoftrakts zählten im 17. Jahrhundert zu den bedeutendsten Raumfluchten der Residenz: Hier logierten im Falle kaiserlichen Besuchs die nächsten Angehörigen der Kaiserfamilie und ranghohe Mitglieder ihres Hofstaats. Ihren heutigen Namen verdankt die Raumflucht Clemens Wenzeslaus von Sachsen, Bischof von Augsburg und Kurfürst von Trier (1739-1812), ein Schwager des Kurfürsten Max III. Joseph, der über Jahre hinweg diese Räume als Gast bewohnte.

Steinzimmer wie Trierzimmer wurden im Zweiten Weltkrieg beim großen Residenzbrand im April 1944 in weiten Teilen zerstört. Zum Wiederaufbau musste daher vieles aufwendig rekonstruiert werden, um das Raumbild des 17. Jahrhunderts wieder in der heutigen Pracht erstehen lassen zu können. Da trotz großer substantieller Verluste wesentliches Ausstattungsgut erhalten geblieben war, konnten die Stilräume der maximilianischen Residenz schließlich in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt werden.

Die Grüne Galerie in den Reichen Zimmern, den offiziellen Wohn- und Gesellschaftsräumen der Kurfürsten des 18. Jahrhunderts, diente als Auftakt einer ungeheuer prachtvoll und erlesen ausgestatteten Raumfolge. Hier wurden einst ausgesuchte Meisterwerke der Wittelsbacher Gemäldesammlung präsentiert. In ihren vergoldeten Prunkrahmen vermitteln die Bilder verschiedener Meister und Epochen zusammen mit der stuckierten und geschnitzten Raumausstattung einen Gesamteindruck von größter Harmonie. Die Grüne Galerie brannte im Zweiten Weltkrieg fast vollständig aus und konnte erst 1973 wieder für das Publikum geöffnet werden. In jahrzehntelanger Arbeit gelang es, die prächtige Raumschale zu rekonstruieren und so ein zentrales Raumkunstwerk des Rokoko wiederzugewinnen. Mittlerweile kann auch die ursprüngliche spätbarocke Hängung der einstmals für diesen Raum bestimmten Bilder besichtigt werden.

Die vierte Frage

Welcher langjährige Bewohner prägte den heutigen Namen der Trierzimmer?

Das war die richtige Lösung der dritten Frage:

Frage: Welchen Bau ersetzte die Renatuskapelle im Südlichen Pavillion?

Antwort: Die Renatusklause

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag. Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/80 66 33 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten

Per Online-Formular können Sie hier mitspielen.

Die Teilnahmefrist für die vierte Frage des 42. Bayernrätsels endet am Donnerstag, 13. April 2023, 18 Uhr.

Es gibt 2.500 Euro in bar als Hauptpreis sowie viele weitere attraktive Preise zu gewinnen.

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.