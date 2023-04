42. Bayernrätsel: Die fünfte Frage

Von: Julian Spies

König Ludwig I. musste am 19. März 1848 abdanken. Sein ältester Sohn Maximilian rückte nach. © Imago/Michael Westermann

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der fünften Frage geht es um den Regierungsantritt von König Maximilian II.

Turbulente Ereignisse feierten im März 2023 ihr 175-jähriges Jubiläum: „Abends 5 ½“ datiert König Ludwig I., der fast ein Vierteljahrhundert zuvor 1825 den Thron bestieg, am 20. März 1848 seine Abdankungsurkunde. Auch im Sturz von ungebrochenem Selbstbewusstsein erfüllt, schreibt der begeisterte Bauherr und Kunstsammler darin: „… als wenn ich eines Freistaats Beamter gewesen, so gewissenhaft ging ich mit dem Staatsgute, mit den Staatsgeldern um“. Hierüber mögen die Zeitgenossen geteilter Meinung gewesen sein, auch wenn tatsächlich viele von Ludwigs kostspieligen Bauprojekten nominell nicht aus öffentlichen Mitteln, sondern aus der königlichen Privatschatulle finanziert wurden. Heute werden diese als besondere und international berühmte Schmuckstücke des Kulturstaats von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut: Hierzu gehören beispielsweise der Königs- und der Festsaalbau der Münchner Residenz samt Allerheiligenhofkirche und Hofgartenbebauung, aber auch die Walhalla bei Regensburg oder die Befreiungshalle bei Kelheim als Gedenkstätte für die siegreichen Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen.

175. Jahrestag der Abdankung von König Ludwig I. und Regierungsantritt von König Maximilian II.

Tatsächlich stürzte Ludwig I. auch nicht über einen klammen Staatshaushalt – es war eine Vielzahl einzelner Faktoren, die zu dem Schritt der Abdankung führten. Allgemein steht das Jahr 1848 im Zeichen der Revolution: In Frankreich wankt der Thron des „Bürgerkönigs“ Louis Philippe, die Welle des Umbruchs breitet sich aus und erfasst auch die deutschen Staaten. In München ist die Stimmung bereits seit Monaten aufgeheizt. Ludwig I. pflegte nach liberalen Anfängen schon seit vielen Jahren einen zunehmend autokratischen Herrschaftsstil in dauerndem Konflikt mit dem Landtag. Durch seine aktuelle Liebesaffäre mit der schönen Hochstaplerin Lola Montez kippte endgültig die Stimmung in Politik und Bevölkerung.

Vor diesem Hintergrund kommt es zu zunehmender Verhärtung und einer finalen Machtprobe zwischen dem autokratisch auftretenden Monarchen und relevanten Teilen der bürgerlichen Schichten. Nach der Entlassung von widerspenstigen Ministern, öffentlichen Tumulten und zeitweiliger Schließung der rebellischen Universität müssen Lola und der König nachgeben.

Die kostspielige Geliebte flieht im Februar 1848 aus München. Seine Demütigungen, so empfindet es der alternde Ludwig I., erreichen aber noch einen weiteren Höhepunkt. Im März werden liberale Verfassungsänderungen von ihm verlangt, angefacht vom Vorbild des revolutionären Frankreichs. Und so verkündet Ludwig I. am 19. März 1848 seiner engsten Umgebung den gefassten Entschluss, nicht als „Unterschreiber“ auf dem Thron zu verharren. Am Folgetag erfolgt die offizielle Abdankung. Sie bedeutet zugleich den Übergang der Krone auf Ludwigs ältesten Sohn, den bisherigen Kronprinzen. Als neuer König Maximilian II. (1811-1864) tritt er unerwartet und unter schwierigsten Bedingungen sein Herrscheramt an. Mit ausgleichenden öffentlichen Gesten gelingt es Maximilian II. in der folgenden Zeit, die Lage in der für die bayerische Monarchie höchst kritischen Situation zu stabilisieren und sich an der Macht zu halten. Ein beeindruckender Einstand und nicht die geringste Leistung dieses, zwischen seinem dominanten Vater Ludwig I. und seinem eigenen, glamourösen Sohn Ludwig II., oft unterschätzten und übersehenen Bayernkönigs!

Die fünfte Frage:

Welche Gedenkstätte ließ König Ludwig I. für die siegreichen Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815 und als Mahnmal für die Einheit Deutschlands errichten?

Das war die richtige Lösung der vierten Frage:

Frage: Welcher langjährige Bewohner prägte den heutigen Namen der Trierzimmer?

Antwort: Clemens Wenzeslaus von Sachsen, Bischof von Augsburg und Kurfürst von Trier (1739-1812)

