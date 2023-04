42. Bayernrätsel: Die siebte Frage

Teilen

Glanz und Gloria: Einer der Luxus-Schlitten von König Ludwig II. im Marstallmuseum in München. © Klaus Haag

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der siebten Frage geht es um das Marstallmuseum, Pferdeschmuck und Prunkkarossen.

Nach dem Ende der Monarchie in Bayern und der Auflösung des Hof-Marstalls wurden die repräsentativen Bestände von Kutschen, Schlitten sowie Reit- und Fahrzubehör in die Obhut des Staats übergeben. 1923 wurde das erste Marstallmuseum in der ehemaligen Hof-Reitschule am Marstallplatz eröffnet. Dieses markante Gebäude des berühmten Architekten Leo von Klenze ist das einzige, was vom Marstall nach dem Krieg wiederaufgebaut wurde. Heute gehört es zum Residenztheater.



Das im Zweiten Weltkrieg fast vollkommen zerstörte Marstallareal mit seinen zahlreichen Stallungen und Wagenhäusern befand sich rund um den Marstallplatz an der Rückseite der Residenz München. Die Sammlung wurde bereits 1939 nach Schloss Nymphenburg ausgelagert, da die Nationalsozialisten die Reithalle für eigene Zwecke nutzen wollten. So fand das heutige Marstallmuseum, das 1950 eröffnete, im ehemaligen Sommerschloss der Wittelsbacher eine neue Heimat.



Heute zeigt das Marstallmuseum der Bayerischen Schlösserverwaltung in der früheren „Leibpferde-Stallung“ eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen zur höfischen Reit- und Fahrkultur. Prunkvolle Kutschen, Schlitten und Tragsessel, kostbare Pferdegeschirre und Reitzubehör dokumentieren 300 Jahre fürstliches Reisen und Repräsentieren.



100 Jahre Marstallmuseum: Pferdeschmuck, Prunkkarossen und flotte Schlitten

Im Eingangsraum des Museums sind die ranghöchsten Fahrzeuge ausgestellt: An erster Stelle der Wagen, den Kurfürst Karl Albrecht von Bayern für seine Krönung zum Deutschen Kaiser Karl VII. in Frankfurt am Main verwendete. Die Prunkkarosse war mit größtmöglichem Aufwand hergestellt – kostbare Glasscheiben, wertvollste Textilien und vergoldete Schnitzereien. Der Kaiser allein durfte achtspännig mit entsprechend prächtigen Pferden und Geschirren fahren. Wohl aufgrund des übergroßen Wendekreises der Karosse wurde sie in Frankfurt tatsächlich nur von sechs Pferden gezogen.



Eine besondere Sammlung der sogenannten „Rennschlitten“ der Barockzeit ist im Schlittenraum zu sehen. Zu hören ist der originale Klang der 426 vergoldeten Glocken des Schlittengeläuts, das ein Zugpferd tragen konnte. Es wurde ebenfalls für Kurfürst Karl Albrecht und seine kaiserliche Repräsentation hergestellt.



Die fantastischen Fahrzeuge von König Ludwig II. sowie seine Geschirr- und Sattelkammer sind ein weiterer Höhepunkt des Marstallmuseums. Sie sollten die Pracht von Barock und Rokoko noch übertreffen. Im Ergebnis sind sie ganz eigene Kreationen mit historisierenden Formen und damals modernen Raffinessen, wie beispielsweise elektrischen Glühlampen.



Daneben sind noch viele weitere Kutschen des bayerischen Herrscherhauses, darunter auch schlichtere und alltagstaugliche Modelle, ausgestellt. Ein besonderer Schatz der Sammlung im Marstallmuseum sind die vielen kleinen Kunstwerke aus Textil, mit denen Zaumzeuge, Zügel und Geschirre geschmückt wurden. Allein die Entstehung einer textilen Quaste erforderte viele Stunden Handarbeit. Ein kleiner Film im Museum veranschaulicht den Herstellungsprozess.



Neben den Fahrzeugen und ihrem kostbaren Zubehör werden auch die Menschen in den Fokus gestellt, ohne die der fürstliche Marstall nicht hätte funktionieren können. Die Enkelin eines ehemaligen Hof-Vorreiters berichtet in einer Hörstation von Erinnerungen ihres Großvaters, ein Album mit historischen Fotos lädt zum Blättern ein, Dokumente informieren über die einstigen Berufe, Verdienste und Aufgaben im Marstall.



Die siebte Frage:

Wie viele Pferde waren bei der Krönung Kaiser Karls VII. vor dessen Prunkkutsche gespannt?

Das war die richtige Lösung der sechsten Frage:

Frage: Welcher Traum von König Ludwig II. ließ sich im Graswangtal nicht umsetzten?

Antwort: Sein Traum von einem zweiten Versailles bzw. „bayerischen Versailles“

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag. Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/80 66 33 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten

Per Online-Formular können Sie hier mitspielen.

Die Teilnahmefrist für die siebte Frage des 42. Bayernrätsels endet am Donnerstag, 4. Mai 2023, 18 Uhr.

Es gibt 2.500 Euro in bar als Hauptpreis sowie viele weitere attraktive Preise zu gewinnen.

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf www.merkur.de/bayernraetsel veröffentlicht.