42. Bayernrätsel: Die achte Frage

Ein Kleinod im Altmühltal: die Willibaldsburg thront hoch über Eichstätt. © Imago

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der achten und letzten Frage geht es um den Fürstbischof Martin von Schaumberg und die Neuanlage des Bastionsgartens auf der Willibaldsburg Eichstätt vor 25 Jahren.

Im Jahr 1523, also vor genau 500 Jahren, wurde Martin von Schaumberg in Nassenfels geboren. 1560 wurde er zum Bischof von Eichstätt gewählt und ließ daraufhin die Willibaldsburg um eine große Hofanlage in Richtung Osten erweitern. Vor der östlichen Schildmauer ließ er die mittelalterlichen Vorburgen einebnen und Neubauten errichten, die sich um zwei Höfe gruppierten. Von diesem sogenannten Schaumbergbau ist lediglich ein kleiner Gebäudeteil erhalten, in dem sich heute die Burggaststätte befindet. Schon Martin von Schaumberg ließ „newe Gaerten / Lust und Sommerhäuser hinter dem Schloß“ anlegen.

500. Geburtstag des Fürstbischofs Martin von Schaumberg und 25 Jahre Neuanlage des Bastionsgartens auf der Willibaldsburg Eichstätt

Unter seinem Nachfolger Fürstbischof Johann Conrad von Gemmingen wurde der Umbau ab 1595 zu einem repräsentativen Renaissanceschloss fortgeführt. Auch die Gartenanlagen erweiterte er unter Leitung des Arztes und Botanikers Joachim Camerarius und des aus Nürnberg stammenden Apothekers Basilius Besler. In acht Gartenbereichen auf unterschiedlichen Geländeniveaus entstand um das Schloss herum der „Hortus Eystettensis“. Über die sogenannte „Botanische Treppe“ hatte der Fürstbischof einen direkten Zugang von seinen Gemächern in die Gartenanlage. Zwar weiß man über die genaue Lage und Gestaltung der Gartenanlage nur sehr wenig, doch wurden die wertvollen Pflanzenraritäten in dem 1613 erschienen Kupferstichwerk „Hortus Eystettensis“ abgebildet. Der botanische Prachtband enthält 367 großformatige Pflanzentafeln (56 x 47 cm) mit über 1000 Einzeldarstellungen. Sie zeigen in jahreszeitlicher Ordnung die Blumen, Stauden und Gehölze des fürstbischöflichen Gartens. Neben einigen schon länger bekannten Pflanzen aus Europa und dem Mittelmeerraum besaß Fürstbischof von Gemmingen auch botanische Raritäten aus Asien, Amerika und Afrika.

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die Anlage immer mehr zu einem reinen Nutzgarten, bis die Einsparung der letzten Gärtnerstelle 1795 den endgültigen Niedergang des einst so bedeutenden botanischen Gartens einläutete.

In den 1990er-Jahren entstand die Idee, die in der Kupferstichsammlung „Hortus Eystettensis“ abgebildeten und einst im Eichstätter Garten von Gemmingens angesiedelten Pflanzen wieder zusammenzutragen und den Besuchern der Willibaldsburg in einem neu angelegten 2000 m² großen Informationsgarten auf der Schmiedebastion zu präsentieren. Vor 25 Jahren, also im Jahr 1998, wurde das Ergebnis unter dem Namen „Bastionsgarten“ durch die Bayerische Schlösserverwaltung eröffnet. Die Bepflanzung der mit alten Klinkerplatten des Ansbacher Schlossplatzes eingefassten Beete folgt der Aufteilung des Buches nach den jahreszeitlich bedingten Blütezeiten der Pflanzen. Das erste Beet zeigt Frühlingsgewächse und das letzte Winterblüher. Die Pflanzen selbst stammen zu großen Teilen aus dem Botanischen Garten München sowie von Pflanzenzüchtern und -liebhabern aus dem In- und Ausland. So können die berühmten Abbildungen des „Hortus Eystettensis“ von der Sonnenblume, der Pfingstrose oder des Feigenkaktus heute wieder als Pflanzen hautnah im Bastionsgarten entdeckt werden.

Die achte Frage:

Aus welcher Stadt stammte der Apotheker Basilius Besler, unter dessen Leitung der Hortus Eystettensis entstand?

Das war die richtige Lösung der siebten Frage:

Frage: Wie viele Pferde waren bei der Krönung Kaiser Karls VII. vor dessen Prunkkutsche gespannt?

Antwort: Sechs

