42. Bayernrätsel: Die sechste Frage

Teilen

Schloss Linderhof: Ab 1874 realisierte Karl von Effner hier eine Parkanlage, die ihresgleichen sucht. © Imago

42. Bayernrätsel des Münchner Merkur gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung: Bei der sechsten Frage geht es um Carl Joseph von Effner.

Als Carl Joseph von Effner am 10. Dezember 1831 in München das Licht der Welt erblickte wurde er in eine Familie geboren, die bereits seit dem frühen 17. Jahrhundert regelmäßig zunehmend erfolgreiche Hofgärtner hervorgebracht hatte. Mit dem Antritt der gärtnerischen Lehre im Jahr 1848 bei seinem Vater Karl Effner im königlichen Hofküchengarten in München-Lehel trat Carl Joseph von Effner in die Fußstapfen seiner Vorfahren.

Bereits 1850 machte sich der „königliche“ Auszubildende von Effner auf den Weg und sammelte als angehender Hofgärtner an verschiedenen Stationen wie Wien, Prag und Potsdam wichtige Erfahrungen. So machte er in den königlich-preußischen Hofgärten unmittelbare Bekanntschaft mit der Kunst der Landschaftsgärtnerei und lernte beim dortigen Generaldirektor Peter Joseph Lenné und seinem Mitarbeiter Gustav Meyer. Beide Gartenkünstler prägten die spätere Arbeit Carl Joseph von Effners (geadelt 1877) wesentlich. Mit teils längeren Aufenthalten in Belgien, Schottland, Irland und England setzte von Effner seine Wanderjahre 1852 fort und beendete diese zwei Jahre später mit einer nur kurz andauernden Parisreise, da er nun zu Hause im königlich-bayerischen Hofgartenwesen gebraucht wurde.

So gestaltete von Effner im Auftrag des bayerischen Königs Maximilian II. Joseph von Bayern in den 1850er-Jahren unter anderem die Isaranlagen zwischen Haidhausen und Bogenhausen (seit 1897 als „Maximiliansanlagen“ bezeichnet). Im Jahr 1857 erfolgte seine Ernennung zum königlichen Hofgärtner.

150. Jubiläum – Ernennung von Carl von Effner zum königlich-bayerischen Hofgärtendirektor

Richtig „Karriere“ machte von Effner dann unter König Ludwig II., der ihn 1868 zum Oberhofgärtner und 1870 zum Hofgärteninspektor beförderte und dem er seine bedeutendsten Aufträge verdanken sollte. Neben dem exotischen Wintergarten auf dem Dach der Münchner Residenz (1868 bis 1871) und der von Carl Joseph von Effner ab Mitte der 1870er-Jahre geplanten, aber unvollendet gebliebenen Parkanlage von Schloss Herrenchiemsee war dies die Gartenplanung zum „bayerischen Versailles“ im Graswangtal unweit des Klosters Ettal: Obwohl ohnehin in stark verkleinerter Version geplant, ließ sich die ursprüngliche Konzeption in der Enge des Tales nicht umsetzen und Ludwigs II. Traum von einem zweiten Versailles sollte dann auf der Herreninsel im Chiemsee Gestalt annehmen – wenn auch unvollendet bleiben.

Nachdem von Effner 1873 zum königlich bayerischen Hofgärtendirektor avanciert war, entwarf und realisierte er in Linderhof ab 1874 eine Parkanlage, die ihresgleichen sucht. So bezaubert das vor dem Schloss liegende Wasserparterre mit dem Flora-Bassin, Zierbeeten, Skulpturen und Vasen sowie der anschließenden Flügeltreppenanlage und lässt an Gartenanlagen des Barocks und der Renaissance denken. Ganz unter dem Einfluss englischer Landschaftsgärten steht hingegen von Effners Gestaltung des weitläufigen Parks mit weitgeschwungenen Wegen, großen Wald- und Wiesenflächen sowie sorgfältig platzierten Busch- und Baumgruppen. Als Rückzugsorte für den der Welt am Liebsten entfliehenden König entstanden ab 1876 Hundinghütte, Venusgrotte und Gurnemanzklause. Die Liebe Ludwigs II. zu Exotik und Orient, die bereits im Münchner Wintergarten zum Ausdruck gekommen war, spiegelt sich in Linderhof im Maurischen Kiosk und Marokkanischen Haus wider.

Hatte die Planung der Gartenanlage in Linderhof 1880 ein glückliches Ende gefunden, so stand von Effners Wirken auf der Herreninsel unter keinem guten Stern. Unzufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten, verlängerte Ludwig II. im Frühjahr 1884 die krankheitsbedingt bereits seit zwei Monaten bestehende Beurlaubung seines Hofgärtners auf ein Jahr. Zu einer Rückkehr kam es jedoch nicht mehr, da Carl von Effner kurz nach seinem 53. Geburtstag am 22. Dezember 1884 verstarb. Die Erinnerung an ihn und sein ebenso bedeutendes wie vielseitiges Schaffen im Bereich der Gartenkunst wird aber in jedem Fall bleiben. Sein Erbe in Linderhof wird seit 1932 von der Bayerischen Schlösserverwaltung mit viel Herzblut gepflegt und bewahrt.

Die sechste Frage:

Welcher Traum von König Ludwig II. ließ sich im Graswangtal nicht umsetzten?

Das war die richtige Lösung der fünften Frage:

Frage: Welche Gedenkstätte ließ König Ludwig I. für die siegreichen Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815 und als Mahnmal für die Einheit Deutschlands errichten?

Antwort: Befreiungshalle bei Kelheim

