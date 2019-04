38. Bayernrätsel: Die zweite Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der zweiten Frage unseres Gewinnspiels geht es um den Starnberger See.

Nur eine knappe Autostunde von München entfernt und umrahmt von bewaldeten Moränenhügeln liegt der Ammersee. Gut 42 Kilometer zieht sich das Ufer rund um den knapp 50 Quadratkilometer umfassenden See. Er ist der drittgrößte der bayerischen Seen und ein ideales Naherholungsgebiet, das sich durch gute Wasserqualität auszeichnet.

Rund um den See gibt es vielfältige Wassersportangebote: von Segeln, Surfen, Kanu- oder Tretbootfahren bis hin zum Tauchen. Die vielen Strandbäder mit großen Liegewiesen laden zum Schwimmen und Sonnenbaden ein. Bei Föhn bietet die scheinbar näher gerückte Alpenkette im Süden ein stolzes Panorama. Die Schönheit dieser Landschaft lässt sich auf zahlreichen Wanderwegen genießen.

Auf drei Rundfahrtsrouten verkehren regelmäßig Schiffe. Das ist die Gelegenheit, auf dem Schiff die Seele baumeln zu lassen und natürlich auch die einzelnen Orte rund um den Ammersee kennenzulernen. Zum Beispiel Herrsching mit seinem repräsentativen Kurparkschlösschen, Dießen mit dem Marienmünster als Wahrzeichen, Schondorf und Utting mit der "Alten Villa" und dem Rodenhauser-Park. Ein weiterer Hauptanziehungspunkt ist das Kloster Andechs.

Der Ort Holzhausen lädt ein, auf Künstlerpfaden zu wandeln: Dort liegt das Künstler-haus Gasteiger, das ebenfalls wie der Ammersee von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen betreut wird. Das ehemalige Wohnhaus, ein einzigartiges Ensemble des Münchner Jugendstils, ist heute ein Museum, in dem Werke des Künstlerpaares Mathias und Anna Sophie Gasteiger ausgestellt werden.

Noch näher an München und ebenfalls von Moränenhügeln begrenzt liegt der Starnberger See. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert übte er eine besondere Anziehungskraft auf den Münchner Hof aus. Der 57 Quadratkilometer große See ist rund 20 Kilometer lang und fünf Kilometer breit. Die Schönheit der Landschaft und ihre Sehenswürdigkeiten erschließen sich dem Wanderer auf einem Uferweg, der über weite Strecken um den See führt. Zu den bekanntesten Orten zählen Starnberg, Seeshaupt, Bernried, Tutzing und Feldafing mit der Roseninsel und der von Peter Joseph Lenné entworfenen Parkanlage.

In Tutzing befindet sich die Evangelische Akademie, die heute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus als Stätte der Begegnung sowie Treffpunkt von Wissenschaftlern und Politikern bekannt ist. Auch die vom Freistaat Bayern getragene Akademie für politische Bildung hat in Tutzing ihren Sitz. Erholungssuchende können zwischen drei großen Freizeitflächen am See wählen: in Kempfenhausen, Ambach und Possenhofen.

Die zweite Frage

Wie tief ist der Starnberger See an seiner tiefsten Stelle?

Lösung der 1. Frage

Frage: Für welchen berühmten Gartenkünstler und maßgeblichen Schöpfer des Englischen Gartens ließ König Max I. Joseph im Jahre 1824 ein Denkmal im Englischen Garten errichten?

Lösung (Schlösserland Bayern, S. 171): Das von Leo von Klenze entworfene Denkmal am Nordwest-Ufer des Kleinhesseloher Sees ist dem bedeutenden Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell gewidmet.

