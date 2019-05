38. Bayernrätsel: Die achte Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der achten und letzten Frage unseres Gewinnspiels geht es um Herrenchiemsee.

Die Insel Herrenchiemsee war seit der Jungsteinzeit (4.000 v. Chr.) ständig besiedelt gewesen, hatte Bayerns frühestes Kloster beherbergt (gegründet um 640) und war seit 1215 Bischofssitz. Die Klosterkirche war also Dom gewesen. Noch heute wird sie „Inseldom“ genannt. Nach der Säkularisation 1803 wurde die barocke Klosteranlage („Altes Schloss“) privat genutzt und hatte wechselnde Besitzer. Aufgrund einer Petition der Chiemseegemeinden an ihn kaufte Ludwig II. 1873 die Insel, um ihren alten Baumbestand vor Holzspekulanten zu retten, aber auch, weil sie der geeignete Ort für sein größtes Schlossprojekt war: eine Paraphrase des Schlosses Versailles als Denkmal des Absolutismus.

Schlossbesitz Herrenchiemsee

Schon seit 1868 für das Graswangtal in Planung, hatte das Projekt hier endlich aus-reichend Platz, auch für die Parkanlage nach Versailler Vorbild. Das „Neue Schloss Herrenchiemsee“ wurde viel prächtiger ausgestattet als Versailles es je war. Der Architekt Georg von Dollmann musste das Vorbild studieren und auch Räume rekonstruieren, die in Versailles längst nicht mehr bestanden. Die Haupträume sind der Höhepunkt der Ausstattungskunst des 19. Jahrhunderts. Das „Paradeschlafzimmer“ Lud-wigs XIV. wurde bei Ludwig II. zum teuersten Raum des 19. Jahrhunderts übersteigert. Das für ihn selbst als Wohnung gedachte „Kleine Appartement“ enthält eine Porzellanausstattung, die kunsthandwerklich-technisch der Gipfelpunkt europäischer Porzellankunst ist. Auch Stickereien hat es nie zuvor und nie danach in solcher Pracht gegeben. Eine der großen Ideen des 19. Jahrhunderts, das „Vollenden“ historischer Stile, hat in diesem Gebäude ihre großartigste Ausprägung erfahren.

+ Herrenchiemsee, Altes Schloss, Fürstenstock, erbaut 1706-16, Kaisersaal © Bayerische Schlösserverwaltung, Konrad Rainer, Salzburg

Ludwig II. zitierte in seinem Schloss aber nicht nur Versailles, sondern auch barocke Räume seiner eigenen Vorfahren. So haben die beiden Spiegelkabinette nichts mit Versailles zu tun, sondern sind aus Räumen Max Emanuels und Carl Albrechts (Kaiser Karl VII.) zitiert. Auch die raumüberspannenden Deckenbilder des „Großen Appartements“ sind aus der Tradition des süddeutschen Spätbarocks geschaffen. Schloss und Park waren beim Tod des Königs unvollendet. Im Schloss fehlen zum einst Vorgesehenen aber nur wenige Räume, und der Park ist auch als Torso grandios. Nur das Hauptparterre mit seinen rekonstruierten Wasserspielen wurde fertig. Es ist eingebettet in die Natur der Insel, die durch einen etwa 7 km langen Rundweg erschlossen wird, der vielfältige Natureindrücke, auch Fernblicke auf See und Berge, bietet.

+ Herrenchiemsee, Neues Schloss, Luftaufnahme, Blick von Westen © Bayerische Schlösserverwaltung, Bavaria Luftbild

Im „Alten Schloss“ sind neben Verfassungsmuseum, Galerie der Chiemseemaler, Extergalerie, Kaisersaal und Gartensaal mit barocker Illusionsmalerei die Wohnräume Ludwigs II. zu besichtigen, die für ihn ab 1873 eingerichtet worden waren. In seinem Speisezimmer wurde im August 1948 der Verfassungskonvent zur Formulierung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eröffnet. Er ist als Gedenkraum gestaltet. Die Insel Herrenchiemsee ist in ihrer kulturgeschichtlichen Vielfalt und ihren faszinierenden Kontrasten mehr als eine Reise wert.

