38. Bayernrätsel: Die erste Frage

Start zum 38. Bayernrätsel: Bei der ersten Frage unseres Gewinnspiels geht es um den Englischen Garten in München.

Der Englische Garten ist mit seiner Größe von 374 ha eine der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt. Auf beeindruckende Weise erstreckt er sich vom Hof- und Dichtergarten (ehem. Finanzgarten) am Odeonsplatz bis weit in den Norden der Stadt. So verbindet der Englische Garten über ein Wegenetz von 78 km Länge und mehr als 100 Brücken und Stege die Altstadt Münchens mit der Naturlandschaft der Isarauen.

Der Englische Garten München – Inszenierte Natur in der Großstadt

Seine Ursprünge hat der Englische Garten im Jahr 1789 mit dem Beschluss von Kurfürst Karl Theodor (reg. 1777–1799), ein herrschaftliches Jagdgebiet an der Isar zukünftig als Gartenanlage anzulegen. Maßgeblich an dieser Entscheidung mitge-wirkt hat der damalige Kriegsminister und gebürtige Amerikaner Sir Benjamin Thompson (später Reichsgraf von Rumford, 1753–1814). Er regte in dem Gebiet die Anlage von Militärgärten an, zunächst zur Erholung und zur Verbesserung der Ernährungssituation. Er konnte seinen Kurfürsten aber davon überzeugen, dieses Vorhaben zu einem großen Volkspark auszuweiten. Per Dekret wurde schließlich festgehalten, dass der Englische Garten „nicht bloß einem Stande, sondern dem ganzen Volke zugute kommen“ soll.

Unter Einbeziehung des Schwetzinger Hofgärtners Friedrich Ludwig von Sckell (1750–1823, geadelt 1808), wurde im August 1789 das Vorhaben für einen Landschaftsgarten im damals „neuen“ englischen Stil in die Wege geleitet. War das Gebiet des Englischen Gartens zunächst noch Überschwemmungsland, gelang es Rumford in kürzester Zeit das unwirtliche Gelände nutzbar zu machen, Wege anzulegen, Pflanzungen zu etablieren, Brücken zu bauen und Gebäude wie den Chinesischen Turm oder das Rumfordhaus (beide 1790) zu errichten. Ab 1799 wurden unter Rumfords Nachfolger Freiherr von Werneck nochmals 100 ha Parkfläche im Norden hinzugewonnen und der Kleinhesseloher See angelegt.

Friedrich Ludwig von Sckell hatte in diesen Jahren zunächst nur begrenzten Einfluss auf das Geschehen. Erst als er 1804 von Schwetzingen nach München zog, um als Hofgartenintendant die Geschicke des bayerischen Hofgartenwesens zu leiten, bekam der Englische Garten die herausragende Qualität, die ihn heute kennzeichnet. Er inszenierte eine künstliche Natur - bis ins kleinste Detail in seinen Entwürfen geplant - und doch wirkt diese Parkanlage auf den Betrachter und Spaziergänger sehr natürlich, nicht wie ein Garten in einer Großstadt. Durch geschickte Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entstanden landschaftliche Räume wie Wiesentäler, Waldlichtungen und Haine. Sanft geschwungene Wege lenken den Parkbesucher als „stumme Führer“ durch die vielfältigen, vom Wechselspiel zwischen Licht und Schatten gezeichneten, Räume und Kulissen. Und Sichtachsen leiten den Blick auf markante „points de vue“ – kunstvolle Gebäude, malerische Bäume oder Ziele außerhalb des Parks. Die Ausführung dieser Entwürfe erstreckte sich im Wesentlichen bis zum Tod Friedrich Ludwig von Sckells 1823.

Heute erfreuen sich jährlich mehr als 5 Millionen Besucher am Englischen Garten, der mit seinem beeindruckenden Gestaltungskonzept, den großzügigen Gartenräumen und der abwechslungsreichen Bepflanzung zu einem der herausragenden Gartenkunstwerke des 19. Jahrhunderts zählt.

Die erste Frage

Für welchen berühmten Gartenkünstler und maßgeblichen Schöpfer des Englischen Gartens ließ König Max I. Joseph im Jahre 1824 ein Denkmal im Englischen Garten errichten?

