Auftakt zum großen Bayern-Rätsel

Auftakt für das 39. Bayernrätsel: Bei der ersten Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um das Schloss Nymphenburg in der bayerischen Landeshauptstadt.

Schloss Nymphenburg in München: Hier wurde vor nunmehr 175 Jahren Ludwig II. geboren. Die Schloss- und Parkanlage Nymphenburg ist in ihrer Verbindung von Architektur und Gartengestaltung ein Gesamtkunstwerk von Weltrang. Als Sommerresidenz der bayerischen Herrscher aus dem Hause Wittelsbach genoss Schloss Nymphenburg zu allen Zeiten besondere Wertschätzung. 1664 als Landsitz der Kurfürstin Henriette Adelaide gegründet, wurde Nymphenburg unter ihrem Sohn Kurfürst Max Emanuel zu einer großzügigen Barockanlage mit ausgedehntem Park und zahlreichen Lustgebäuden ausgebaut. Für den Sommeraufenthalt der kurfürstlichen Familie und ihres Hof-staates hielt sie alle Annehmlichkeiten bereit.

Schloss Nymphenburg - Geburtsort König Ludwigs II.

Schloss Nymphenburg verlor auch nicht im 19. Jahrhundert seine Anziehungskraft, nachdem Bayern 1806 Königreich geworden war. Der erste bayerische König, Max I. Joseph (reg. 1799–1825, seit 1806 als König), ließ zahlreiche Appartements modernisieren und den Barockgarten in einen Landschaftsgarten im englischen Stil umgestalten. Das Appartement seiner Gemahlin Königin Karoline mit seiner exquisiten Ausstattung im Empirestil ist bis heute ein einzigartiges Zeugnis der frühen bayerischen Königszeit. 1842 nahm das frisch vermählte bayerische Kronprinzenpaar Maximilian (reg. 1848–64) und Marie von Preußen Wohnsitz in Schloss Nymphenburg, Marie in den ehemaligen Räumen Karolines. Vor 175 Jahren, am 25. August 1845, wurde im Schlafzimmer dieses Appartements ihr Sohn Ludwig, der spätere König Ludwig II., geboren. Am darauffolgenden Tag fand im Festsaal von Schloss Nymphenburg, auch Steinerner Saal genannt, die feierliche Taufe des Neugeborenen durch den Erzbischof von München und Freising, Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel, auf die Namen Otto Friedrich Wilhelm Ludwig statt. Taufpaten waren König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und – in Abwesenheit – König Otto von Griechenland, Maries Cousin und Maximilians Bruder. Der königliche Großvater, Ludwig I. (reg. 1825-48), setzte jedoch für den an seinem Geburts- und Namenstag, dem Tag des hl. Ludwig, geborenen Enkel seinen Namen als Rufnamen durch.

+ Neuer Gala-Wagen König Ludwigs II., Entwurf Franz Seitz, München, 1870/71, Kat.36 (Wackernagel 42) mit Dachbekrönung 1873/74 von Syrius Eberle. © Bayerische Schlösserverwaltung, www.schloss-nymphenburg.de Im Schlafzimmer der Königin – im Volksmund liebevoll „Geburtszimmer“ genannt – erinnert die Bayerische Schlösserverwaltung mit der authentischen Ausstattung an dieses denkwürdige Ereignis. Es fasziniert noch heute Schlossbesucher aus aller Welt. Dies gilt ebenso für das zauberhafte Porträt der jungen Mutter, Kronprinzessin Marie, das ihr Schwiegervater König Ludwig I. für seine berühmte Schönheitengalerie malen ließ. Die insgesamt 36 Bilder schöner Frauen sind eine weitere Attraktion von Schloss Nymphenburg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Geburtszimmer. Die Rokokodekorationen des Nymphenburger Festsaals mit dem eindrucksvollen Deckenfresko des bayerischen Künstlers Johann Baptist Zimmermann haben ebenso wie das Jagdschlösschen Amalienburg von François Cuvilliés im Schlosspark den jungen Ludwig früh für seine späteren Bauprojekte in Linderhof und Herrenchiemsee inspiriert. Ludwig II. stellte Schloss Nymphenburg seinem Onkel Adalbert von Bayern zur Verfügung, als er 1864 den Thron bestieg und seine Bauprojekte fernab Münchens verfolgte. Des-sen Familie bewohnte das Schloss fortan in mehreren Generationen.

Die erste Frage

König Ludwigs beeindruckende Sammlung an Prunkwagen, Prunkschlitten und Kutschen ist in den ehemaligen Pferdestallungen in Nymphenburg untergebracht. Wie heißt dieses Museum?

