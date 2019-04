38. Bayernrätsel: Die fünfte Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der fünften Frage unseres Gewinnspiels geht es um die Stadtresidenz Landshut.

Wer kennt sie nicht, die mächtige Burg Trausnitz, eine Stammburg der bayerischen Herrscher aus dem Hause Wittelsbach, thront sie doch weithin sichtbar über der Stadt Landshut. Weniger bekannt ist ein anderes bauliches Juwel der Wittelsbacher Herrschaftsgeschichte, obwohl es sich inmitten der Landshuter Altstadt befindet. Gemeint ist die Stadtresidenz, die der letzte in Landshut residierende bayerische Herzog 1536 bis 1543 errichten ließ.

Die Stadtresidenz Landshut

Dieses spektakuläre Zeugnis italienischer Renaissancebaukunst von europäischem Rang mitten in Niederbayern verbirgt sich zur Altstadt hinter einer recht nüchternen, weißgetünchten Fassade, die der Palast zur Zeit des Klassizismus erhielt. Was für ein Erlebnis, bei einer Besichtigung der Stadtresidenz in die reiche, farbenfrohe Welt der Renaissance einzutauchen.

Herzog Ludwig X. (reg. 1514-1545) hatte 1536 den Bau eines Stadtpalastes im Stil der Augsburger Frührenaissance beauftragt. Sein Vorhaben erhielt eine ganz neue Ausrichtung, als er noch im selben Jahr auf einer Italienreise moderne italienische Renaissancepaläste kennenlernte, insbesondere den Sommerpalast seines Vetters Federico Gonzaga in Mantua, den schon damals berühmten Palazzo Te. Unter der Federführung italienischer Bauleute aus Mantua wurde dem bereits begonnenen "Deutschen Bau" nun – verbunden durch einen Arkadenhof – der "Italienische Bau" gegenübergestellt, dessen eindrucksvolle Fassade mit großem Fürstenwappen sich von der Altstadt ab in Richtung Isar wendet, weshalb sie dem durch die Stadt flanierenden Passanten nicht unmittelbar ins Auge fällt.

+ Landshut, Residenz, Italienischer Saal © Bayerische Schlösserverwaltung, Rainer Herrmann / Maria Scherf / Andrea Gruber, München

Die prächtig gewölbten Säle des Italienischen Baus wurden in neuartiger Weise mit einem humanistischen Bilderzyklus ausgemalt, der Themen aus Mythologie und Geschichte, aber auch kosmologische und zeitgenössische Bezüge beinhaltet. Die Stadtresidenz ging damit als der erste italienische Renaissancepalast nördlich der Alpen in die Kunstgeschichte ein. Zugleich ist sie selbstbewusstes Vermächtnis ihres Bauherrn, der sich 1514 von seinem älteren Bruder Wilhelm IV. die Mitregierung des Herzogtums Bayern erstritt und 30 Jahre in Landshut residierte.

Von 1781 bis 1800 diente die Stadtresidenz Pfalzgraf Wilhelm von Birkenfeld als Hofhaltung. Dieser Pfalzgraf, der 1800 den Titel eines „Herzogs in Bayern“ erhielt, ist der Urgroßvater der berühmten Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi. Seine im klassizistischen Stil ausgestatteten Wohnräume im Deutschen Bau nutzte 1803 Kurprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., als Studentenwohnung. Aus dieser Zeit stammt ihre Ausstattung mit Papiertapeten, seltene Zeugnisse früher Tapetenkunst, die erst in jüngerer Zeit entdeckt wurden.

Übrigens: Die Stadtresidenz Landshut zählt zu dem Kernbestand an Schlössern und Residenzen, die schon seit dem Ende der Monarchie 1918 – also nun im 101. Jahr – von der Bayerischen Schlösserverwaltung, damals noch „Verwaltung des ehemaligen Kronguts“, betreut werden. Denn 1834 war sie Bestandteil der auf Betreiben König Ludwigs I. per Gesetz etablierten sogenannten Zivilliste, die das dem König unmittelbar zur Verfügung stehende Vermögen umfasste und mit der Revolution im November 1918 zum Staatseigentum erklärt wurde.

Lesen Sie dazu auch: „101 Jahre Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen“

Die fünfte Frage

Wie heißt der berühmte Architekt des für die Stadtresidenz vorbildlichen italienischen Palastes, über dessen mögliche Beteiligung am Entwurf der Stadtresidenz Landshut die Forschung bis heute diskutiert?

