39. Bayernrätsel: Die fünfte Frage

Mitspielen und gewinnen beim 39. Bayernrätsel: Bei der fünften Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um die Pferdegalerie König Ludwigs II. im Marstallmuseum.

Kein bayerischer König entwickelte wahrscheinlich eine so große Reitleidenschaft und Liebe zu Pferden wie Ludwig II. „König Ludwig liebte zu jener Zeit die Pferde sehr und hatte deshalb eines Tages den Wunsch, die naturgetreue Portraits der Lieblinge seines Marstalles zu besitzen. Zu diesem Zweck beauftragte er einen wackern Mann und tüchtigen Thier- und Genremaler nach der Natur die Bildnisse anzufertigen, eine Beschäftigung, welche dem Künstler, […], überaus angenehm war.“ So urteilte der Maler Friedrich Wilhelm Pfeiffer (1822–1891) über den 1866 von Max Carl Theodor Graf von Holnstein, dem königlich-bayerischen Oberststallmeister, erhaltenen Auftrag, die Leibreitpferde des Königs zu portraitieren.

Die Pferdegalerie König Ludwigs II. im Marstallmuseum

Die von 1866 bis 1880 entstandene Pferdegalerie besteht aus 26 Gemälden und zählt heute neben den Gala-Kutschen und -Schlitten König Ludwigs II. zu den Hauptattraktionen des Marstallmuseums in Schloss Nymphenburg. Die Begeisterung Ludwigs II. für das Reiten, den Reitsport und die Pferde reicht in seine Jugend zurück und erreichte ihren Höhepunkt in der Frühzeit seiner Herrschaft. Bei seinem Regierungsantritt – so legen es Quellen nahe – wies der junge König den Oberststallmeister an, ein Verzeichnis aller Reitpferde des Hofstalles vorzulegen, da er alle Pferde der Reihe nach reiten wollte.

+ Pferdeporträt 'Gisela' mit Pagodenburg im Nymphenburger Schloßpark, Friedrich Wilhelm Pfeiffer, um 1868-1871, Inv.-Nr. W 41 (WAF); Aufn. nach Restaurierung 1988.Nymphenburg,Marstallmuseum. © Bayerische Schlösserverwaltung, Lucinde Weiss, München Reiten, Bergsteigen, Schwimmen und Fischen waren für König Ludwig II. Beschäftigungen, die nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern auch dem inneren Wohlbefinden dienten. Sie standen daher in engem Zusammenhang mit seiner Begeisterung für die Schönheit der Natur. Vor allem ritt der König seine Leibreitpferde, um die königlichen Pirschhäuser und Jagdhütten im Gebirge zu erreichen, die Ludwig von seinem Vater Maximilian II. erbte und für seine Zwecke ausbauen und neu einrichten ließ. Den Beschriftungen auf der Rückseite der Pferdebilder ist zu entnehmen, dass Ludwig II. seine edlen Leibreitpferde überwiegend in England erwarb. Der König stellte an diese Pferde die höchsten Ansprüche und verwendete sie gemäß ihrer entsprechenden Rasse, Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit für unterschiedliche Zwecke.

+ Pferdeporträt 'Regina' mit 'Branderflecken' bei Hohenschwangau, Friedrich Wilhelm Pfeiffer, um 1867,Bayerische Schlösserverwaltung, Lucinde Weiss, München In den meisten Fällen hat Pfeiffer diese Pferde in der Vorführposition gemalt, oft begleitet von den in eleganter Livree gekleideten Stallmeistern, Sattelmeistern oder Reitknechten. Der König selbst ist auf den Gemälden nicht zu sehen, doch seine Gegenwart ist spürbar und wird durch die Haltung der Reitknechte suggeriert. Im Pferdeporträt „Lucrezia“ warten der Stallmeister und der Pferdeführer am Fuße der Kaisertreppe in der Münchner Residenz auf die Ankunft des Königs. Neben der Vollblutstute „Regina“ sitzt der Reitknecht am Wegrand. Er hat seine Jacke, den Hut und die Handschuhe am Boden abgelegt und wartet geduldig auf den König.

Bewegung ins Bild bringen die geführten Pferde, kleine Gruppen von Bergführern oder das königliche Marstallpersonal, sowie Bauernfamilien, Arbeiter oder Dorfbewohner, die typische Szenen der Genremalerei bilden. Bemerkenswert sind die alpinen Landschaftsansichten und die Berghäuser im Hintergrund der Bilder, die als sehr beliebte Aufenthaltsorte und Ausflugsziele Ludwigs II. von Pfeiffer ausführlich dargestellt wurden.

Es scheint nicht übertrieben zu behaupten, dass die Bayerische Schlösserverwaltung mit der Pferdegalerie König Ludwigs II. im Marstallmuseum eines der schönsten Beispiele der Kunst der Pferdeporträts besitzt.

Die fünfte Frage

Mit über 40 repräsentativen Kutschen und Schlitten aus Wittelsbacher Besitz dokumentiert das Marstallmuseum 300 Jahre fürstliche Wagenbaukunst. Es zählt damit zu den bedeutendsten seiner Art weltweit. Neben Beständen aus der Zeit Ludwigs II. liegen die Schwerpunkte der Sammlung in welchen Jahrhunderten?

Das war die richtige Lösung der vierten Frage

Frage: Wann besuchte Ludwig II. sein Schachenhaus regelmäßig?

Antwort: Immer an seinem Geburtstag am 25. August. (Schlösserland Bayern, Seite 188; Homepage Schlösserverwaltung: https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/schachen.htm)

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

