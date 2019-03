Grußwort des Bayerischen Staatsministers der Finanzen und für Heimat Albert Füracker

Bayerns Schlösser, Burgen, Residenzen und Kulturdenkmäler sind weltberühmt und Werbeträger für unsere Heimat Bayern. Millionen Gäste besuchen jährlich Bayerns Wahrzeichen.

Sie bekommen so lebendige Einblicke in die traditionsreiche Geschichte unserer Heimat. Wechselnde Attraktionen, Neuerungen und zahlreiche Veranstaltungen in den historischen Räumen bringen Leben in die einzigartigen Kulturgüter. Die Besucherzahlen beweisen, dass sie in Bayern ein wichtiger Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsfaktor vor Ort sind. Beliebt ist auch ein kostenfreier Besuch der historischen Gartenanlagen, wie der „grünen Lunge“ Münchens, dem Englischen Garten. Saubere und klare Seen prägen unsere bayerische Land-schaft, wie der Königssee, der Starnberger See oder der Chiemsee.

Als Bestandteil des kulturellen Erbes Bayerns vermitteln die von der Bayerischen Schlösser-verwaltung betreuten Objekte einen einzigartigen Überblick über wichtige Epochen der bay-erischen und auch der deutschen Geschichte. Derzeit verwaltet sie in ganz Bayern 45 Schlös-ser, Burgen und Residenzen sowie weitere Baudenkmäler bzw. Künstlerhäuser, 32 histori-sche Gartenanlagen und 21 Seen. Im vergangenen Jahr feierte die einstige Hofverwaltung das 100-jährige Jubiläum mit besonderen Veranstaltungstagen in allen Regierungsbezirken.

Nach dem Ende der Monarchie in Bayern am 8. November 1918 wurden die nach der Aus-einandersetzung mit dem ehemaligen Königshaus verbliebenen Schlösser und Residenzen der Zivilliste zum Staatseigentum erklärt. Die für die Betreuung zuständige Verwaltung trägt seit 1932 den Namen "Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen". Die Verpflichtung Bayerns als „Kulturstaat“, dieses geschichtliche Erbe zu bewahren, erfor-dert ein ständiges finanzielles Engagement für den Erhalt und die Restaurierung, aber auch für den weiteren Ausbau und die Ausstattung der vorhandenen Museen.

In den nächsten Wochen werden im Rahmen des beliebten Bayern-Rätsels sicher nicht ein-fache Fragen zu den von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreuten historischen Ob-jekten, Gärten und Seen zu beantworten sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß an den einzelnen Folgen des Rätsels und natürlich viel Erfolg und Glück bei der Ziehung der Preise.

Albert Füracker, MdL