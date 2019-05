38. Bayernrätsel: Die sechste Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der sechsten Frage unseres Gewinnspiels geht es um St. Bartholomä am Königsee.

Zwischen turmhohen Felswänden erstreckt sich der Königssee knapp 8 km ins Berchtesgadener Land. Vor den Augen der Besucher öffnet sich eine gewaltige Naturkulisse. Nicht zufällig wurden der See und die angrenzende Berglandschaft zum Nationalpark Berchtesgaden erklärt.

St. Bartholomä am Königssee

Diejenigen, die in Schönau das Boot besteigen, werden durch eine der imposantesten Landschaften Bayerns gefahren. Kein Regen, kein Straßenlärm nicht einmal Motorengeräusch kann den Natureindruck trüben. Nach wenigen Minuten unterbricht das Elektroboot seine Fahrt. Ein Bootsmann ergreift eine Trompete und beginnt eine Melodie zu spielen. Es sind nur wenige Töne, dann unterbricht er ein erstes Mal und die Gäste hören, wie die Melodie als Trompetenecho von den Felswänden zu ihnen zurückgeworfen wird. Der Trompeter setzt das Spiel ein ums andere Mal fort bis das Lied beendet und der letzte Ton des Echos zu den Gästen zurückgekehrt ist. Danach setzt Stille ein. Das Boot nimmt seine Fahrt wieder auf und fährt weiter nach St. Bartholomä.

Mit der Dauer der Fahrt wird die Silhouette der Kapelle immer größer. Ihre roten Kuppeln und Hauben setzen sich markant von den weiß getünchten Mauern des Kirchenbaus ab. Während der einschiffige Baukörper zur Seeseite wie ein Kleeblatt mit drei Konchen abschließt, endet das Langhaus nach Westen im angrenzenden Wirtshaus, das früher ein Jagdschloss war und als solches bis zum Ende der Monarchie (1918) von der königlichen Familie genutzt wurde. Die bauliche Verschränkung von Kapelle und Jagdschloss hat in der Vergangenheit für allerlei Diskussionen gesorgt.

Sanierung des Daches 1867 aus der Kabinettskasse gezahlt

Mit der Eingliederung der Fürstprobstei Berchtesgaden in das Königreich Bayern 1810 fielen das Jagdschloss und die Kapelle St. Bartholomä an das bayerische Königshaus. Die dortige Pfarrei war zuständig für die Durchführung der Gottesdienste und der Kirchenfeste. Der Pfarrkirchenstiftung St. Andreas in Berchtesgaden unterstand der Bauunterhalt, der für sie in den nachfolgenden Jahren immer schwieriger zu bewerkstelligen war. Als 1853 der Abbruch der Kapelle drohte verfügte König Maximilian II., dass die Instandsetzungsarbeiten von der königlichen Zivilliste übernommen werden sollten. Als der Dachstuhl 1867 erneut gefährdet war, wiederholte sich das Procedere. Weder die Pfarrkirchenstiftung noch irgendein Staatsministerium sahen sich im Stande, die notwendigen Mittel aufzubringen, weshalb König Ludwig II. eingriff und die Sanierung des Daches aus der Kabinettskasse zahlte.

Als unter Prinzregent Luitpold eine neuerliche Sanierung anstand, wurde die Kapelle in eine Privatkapelle des Königshauses umgewandelt und die Zuständigkeit des Bauunterhalts der Zivilliste übertragen (ab 1903). Schon Maximilian II. hatte ein historisches wie ein ästhetisches Interesse, St. Bartholomä vor dem Abriss zu bewahren. Es hatte die Bedeutung des Ensembles für das Landschaftsbild erkannt. Außerdem drohten die Umbaumaßnahmen des Schlosses nach einem Abbruch der Kapelle so teuer zu werden, dass die Instandsetzungsarbeiten der Kapelle als das kostengünstigere Unternehmen erschienen. Mit dem Ende der Monarchie übernahm die Verwaltung des ehemaligen Kronguts, die Vorgängerbehörde der Bayerischen Schlösserverwaltung, das Ensembles St. Bartholomä. Während die Kapelle ihre Funktion weiter behielt, wurde das Schloss in einen Gaststättenbetrieb umgewandelt, der seither Gäste aus aller Welt begrüßt.

Die sechste Frage

Welches Bergmassiv ragt auf der Westseite über dem Königsee und St. Bartholomä empor?

Lösung der 5. Frage

Frage: Wie heißt der berühmte Architekt des für die Stadtresidenz vorbildlichen italienischen Palastes, über dessen mögliche Beteiligung am Entwurf der Stadtresidenz Landshut die Forschung bis heute diskutiert?

Lösung: Giulio Romano (Antwort findet sich auf der Website -www.schloesser.bayern.de)

