39. Bayernrätsel: Die sechste Frage

Mitspielen und gewinnen beim 39. Bayernrätsel: Bei der sechsten Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um das Projekt Falkenstein.

König Ludwig II. plante eine weitere neue Burg „Falkenstein“, einige Kilometer westlich von Neuschwanstein, anstelle der Ruine von Deutschlands höchstgelegener mittelalterlicher Burg. Bei der extremen Lage in 1.268m Höhe und der enormen Fernwirkung, die der Bau gehabt hätte, war das die vollendete Vision einer Burg.

Projekt Falkenstein

Das phantasiereiche und vielschichtige Bildprogramm der Räume zeigen Genehmigungsentwürfe für den Bauherrn. Aus der entscheidenden Planungsphase 1885 sind prächtige, farbige und sehr präzise perspektivisch angelegte Entwürfe erhalten, die der Architekt Max Schultze und der Maler August Spieß gemeinsam geschaffen haben. In dem kompakten, rundansichtigen und malerisch komponierten Bau sollten im Erdgeschoss Küche und Räume für die Dienerschaft eingebaut werden. Der 1. Stock sollte die Wohnräume des Königs aufnehmen: Vorzimmer, Speisezimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Den ganzen 2. Stock sollte der Große Saal umfassen, den Ludwig II. nach dem Vorbild eines Saales der spätgotischen Albrechtsburg in Meißen gestaltet haben wollte.

+ Feder, Aquarell, Entwurf des Schlafzimmers in Burg Falkenstein, M. Schultze, A. Spieß, 1884 © Bayerische Schlösserverwaltung, Andrea Hetzenecker/Maria Custodis, München Höhepunkt der Anlage ist das Schlafzimmer. Ludwig II. wollte einen Weiheraum schaffen, der mittelalterliches und absolutistisches Herrschertum von Gottes Gnaden vereint hätte. Es wäre der Gipfelpunkt seiner Beschwörungen geworden. Ansicht und Querschnitt von 1885 zeigen das Konzept nochmals erweitert. Vier Arkaden tragen die 14m hohe blaue Mittelkuppel. Die Säulen unter den Gurtbögen sind nach Anordnung Ludwigs II. aus der Markuskirche in Venedig zitiert. Auch sein Großvater Ludwig I. hatte in seiner Allerheiligenhofkirche architektonische Zitate aus San Marco verlangt.

Die Wände sind vollständig mit Goldmosaik inkrustiert. Vorne rechts steht ein Thronsessel, über dem zwei der sagenumwobenen Liebespaare im Wandbild erscheinen. Unter der Kuppel sind Tugendallegorien dargestellt. Vor der mittleren Bettapsis, die mit Vorhängen vom Raum abgetrennt ist, schwebt ein weißer Falke, der aus Alabaster gefertigt ein Nachtlicht aufnehmen und leuchten sollte. Der Querschnitt zeigt die drei Apsen. In der linken Apside ein Flügelaltar mit Kniebank, in der rechten ein Waschtisch in Formen eines Tabernakels, im Zentrum das Bett in Formen eines byzantinischen Baldachinaltars mit stilistischen Anklängen der Florentiner Frührenaissance. Der Bettkasten als Mensa ist mit Figurenreliefs gestaltet und wird von zwei hohen Standleuchtern flankiert.

In der Apsiskalotte ist die thronende Mutter Gottes mit dem Jesuskind dargestellt, nach einer Ikone in der Hagia Sophia. Die flankierenden Engel sind, ebenfalls nach Befehl Ludwigs II., Zitate aus der Allerheiligen-Hofkirche seines Großvaters. Diese Raumvision ist die letztmögliche Steigerung eines Weiheraumes des Königtums.

Es kam nicht mehr dazu. Burg Falkenstein blieb eine Idee. Es wurde nichts von ihr gebaut. Der letzte Entwurf, das nochmals erhöhte Schlafzimmer, ist unvollendet. Der Architekt hat ihn nach dem Tod Ludwigs II. so belassen.

Lesen Sie dazu auch: Bayern verdankt König Ludwig II. seine bekanntesten Sehenswürdigkeiten

Die sechste Frage

Über welchem Ort steht die Ruine Falkenstein?

Das war die richtige Lösung der fünften Frage

Frage: Mit über 40 repräsentativen Kutschen und Schlitten aus Wittelsbacher Besitz dokumentiert das Marstallmuseum 300 Jahre fürstliche Wagenbaukunst. Es zählt damit zu den bedeutendsten seiner Art weltweit. Neben Beständen aus der Zeit Ludwigs II. liegen die Schwerpunkte der Sammlung in welchen Jahrhunderten?

Antwort: Bestände aus dem 18. Jahrhundert und aus dem frühen 19. Jahrhundert. (Schlösserland Bayern, Seite 152)

So können Sie mitspielen

Unser Bayernrätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang – jeden Samstag. Die Antworten müssen jeweils bis Freitag der darauf folgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein. Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen.

M itspielen auf dem Postweg: Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81007 München

Mitspielen per Online-Formular: Sie können hier unten auf der Seite direkt das Gewinnspiel-Formular ausfüllen.

Die Teilnahmefrist für die sechste Frage des Bayernrätsels 2020 endet am Freitag, 1. Mai, 24 Uhr.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter des Münchner Zeitungsverlag, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf Merkur.de veröffentlicht.