38. Bayernrätsel: Die siebte Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der siebten Frage unseres Gewinnspiels geht es um die Burg Prunn und den „Prunner Codex“.

Die mittelalterliche Burg Prunn fasziniert nicht nur durch ihre Lage auf einem Felssporn hoch über der Altmühl. Sie gehört auch zu den wenigen Burgen, die in ihren charakteristischen Bauteilen erhalten sind: Torbau mit einstiger Zugbrücke, Bergfried, Pallas und Kapelle.

Burg Prunn und der „Prunner Codex“

Die Herren von Prunn wurden erstmals 1037 erwähnt. Burg Prunn stammt aus der Zeit um 1200, der Blütezeit des Burgenbaus. Rund neunzig Jahre später erwarb Herzog Ludwig von Bayern die Burg von den Herren von Prunn-Laaber. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts belehnte der bayerische Herzog das Geschlecht der Fraunberger vom Haag mit der Burg. Ihr großes Wappen, ein Schimmel auf rotem Grund, ziert noch heute die Fassade. Aus ihrer Zeit stammen nicht nur die spätgotischen Wandmalereien, rätselhafte Burgendarstellungen in einem repräsentativen Wohnraum, sondern auch der große Saal im Erdgeschoss des Palas. Als Palas bezeichnet man das Hauptgebäude einer mittelalterlichen Burg mit dem Festsaal.

Als im Jahr 1566 der damalige Besitzer der Burg, Ladislaus von Haag, ohne Erben gestorben war, kam Burg Prunn in den Besitz des bayerischen Herzogs Albrecht V. Um das Inventar auf der Burg sichten zu lassen, schickte der Herzog seinen Hofrat Wiguläus Hundt nach Burg Prunn. Dort entdeckte der humanistisch gebildete Hofrat den sogenannten „Prunner Codex", eine der ältesten vollständigen Handschriften des bekanntesten mittelalterlichen Heldenepos in dem es um Macht, Liebe und Intrigen geht. Als „Codex“ bezeichnet man mittelalterliche Bücher, die zwischen Holzdeckel eingebunden sind. Heute wird die Handschrift in mittelhochdeutscher Sprache, in der Bayerischen Staatsbibliothek in München aufbewahrt.

+ Burg Prunn, Pallas (R.2), Museale Präsentation der mittelalterlichen Herren der Burg, Blick in die Neupräsentation 2012 (Westseite) © Bayerische Schlösserverwaltung, Andrea Gruber / Rainer Herrmann, München

Wenige Jahre nach dem Fund des „Prunner Codex“ verkaufte Herzog Albrecht V. die Burg an den Montanunternehmer Karl Köckh. Dessen Sohn lässt den Tor- und Kemenatenbau mit den Erkertürmchen errichten. 1672 erwarben die Ingolstädter Jesuiten die Burg und bezeichneten sie als „Schloss Prunn“. Eindrucksvollstes Zeugnis ihrer Bautätigkeit stellt die Kapelle mit barockem Altar und Deckenstuck dar. Rund 150 Jahre später geht die Burg im Jahr 1823 an das Königreich Bayern über. Ab 1826 setzte sich König Ludwig I. für ihren Erhalt ein.

1946 übernimmt die Bayerische Schlösserverwaltung die Burg. Bis 2012 konnte sie die jüngste Sanierung abschließen und eine neue Ausstellung zur Geschichte der Burg und zum „Prunner Codex“ einrichten. Die Burg kann mit Führung von April bis Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr (Führungen jeweils zur vollen Stunde) besichtigt werden. Von November bis März ist Burg Prunn außer Montag von 10 bis 16 Uhr geöffnet (Führungen um 10, 11, 12, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr). Im Ausstellungsrundgang sehen die Besucher eine auf Pergament geschriebene Doppelseite als Faksimile aus dem mittelalterlichen Codex. Die Handschrift entstand um 1330 im nördlichen Bayern oder in Böhmen. Geschrieben wurde sie auf Pergament, einer spanngetrockneten Tierhaut, denn die erste deutsche Papiermühle wurde erst 1390 in Nürnberg gegründet. Beson-ders schön sind die reich verzierten Initialen in Tusche und zahlreichen Farbpigmenten, die in der Ausstellung zu sehen sind. Als Schreibmittel fanden Federn und Pinsel aus Eichhörnchenhaar Verwendung.

Die siebte Frage

Welches berühmte Heldenepos wird im „Prunner Codex“ erzählt?

Lösung der 6. Frage

Frage: Welches Bergmassiv ragt auf der Westseite über dem Königsee und St. Bartholomä empor?

Lösung: Der Watzmann / das Watzmannmassiv (Schlösserland Bayern, Seite 202)

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang – jeden Samstag. Die Antworten müssen jeweils bis Freitag der darauf folgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein. Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen.

Mitspielen auf dem Postweg: Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81007 München

Mitspielen per Online-Formular: Sie können hier unten auf der Seite direkt das Gewinnspiel-Formular ausfüllen.

Die Teilnahmefrist für die siebte Frage des Bayernrätsels 2019 endet am Freitag, 17. Mai 2019, 24 Uhr.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter des Münchner Zeitungsverlag, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf Merkur.de veröffentlicht.