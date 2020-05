39. Bayernrätsel: Die siebte Frage

Mitspielen und gewinnen beim 39. Bayernrätsel: Bei der siebten Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um das „Tischlein-Deck-Dich“ in Schloss Linderhof.

Die „Königliche Villa“ in Linderhof ist die einzige seiner Schlossanlagen, die zu Lebzeiten Ludwigs II. vollendet wurde. Vorbild für den Bautypus und die reiche Ausstattung ist die „Maison de plaisance“, das kleine, meist in einem Park gelegene „Lustschloss“, wie es im 18. Jahrhundert in Frankreich entstand und auch in Deutschland öfter in den Parkanlagen der großen Schlösser errichtet wurde. Sowohl die Wand- und Deckenmalereien als auch die Ornamentik entstammen, auf Weisung Ludwigs II., französischen Vorbildern der Zeit Ludwigs XV.

„Tischlein-Deck-Dich“ in Schloss Linderhof

Ludwig II. ließ sich zahlreiche Stichvorlagen von Malerei und Ornamentik dieser Zeit kommen, studierte diese und traf dann seine Auswahl, die genau einzuhalten war. Allerdings ist das „Zweite Rokoko“ oder Neurokoko, das unter Ludwig II. entstand, in der Ornamentik sehr stark von süddeutschen Vorbildern geprägt. Ein so reiches und dichtes Ornament, vor allem mit so vielen vollplastischen Elementen, gibt es in französischen Rokokoräumen nicht. Insofern kann von „Kopien“ hier keine Rede sein.

+ Schloss Linderhof, Hauptfassade, Blick von Süd-Osten über das Wasserparterre und das Bassin mit vergoldeter Springbrunnengruppe 'Flora und Putten' von M. Wagmüller © Bayerische Schlösserverwaltung, Veronika Freudling, München

Dies gilt auch für das versenkbare „Tischlein-Deck-Dich“ in der Mitte des Speisezimmers mit Meißener Porzellanaufsatz, darin ein üppiges, naturalistisches Blütenarrangement aus Biskuitporzellan französischer Herkunft. Der Tisch kann, nach Vorbildern im Frankreich und Deutschland des 18. Jahrhunderts, mit Hilfe eines Gestänges ins Erdgeschoss versenkt und wieder heraufgehoben werden. Das war einst als Tafelscherz zur Verblüffung und Unterhaltung der Gäste gedacht gewesen, indem ein komplett besetzter Tisch plötzlich bühnenartig aus der Versenkung auftauchte. Bei Ludwig II. bekam dieses historische Zitat einen ganz anderen Sinn. Er konnte damit alleine speisen, ohne von Dienerschaft gestört zu werden.

+ Schloß Linderhof, Schlafzimmer © Bayerische Schlösserverwaltung, Rainer Herrmann/Ulrich Pfeuffer/Maria Scherf, München Die Bayerische Schlösserverwaltung präsentiert seinen Besuchern das „TischleinDeck-Dich“ gerne im Schloss Linderhof. Wer sich Luchino Viscontis Film „Ludwig II.“ von 1972 ansieht, kann den Tisch in Betrieb sehen. Weitere Informationen zum Schloss unter www.schlosslinderhof.de.

Lesen Sie dazu auch: Bayern verdankt König Ludwig II. seine bekanntesten Sehenswürdigkeiten

Die siebte Frage

Wer berichtet über die ungewöhnlichen Essgewohnheiten König Ludwigs II. mit den Worten: „Er (der König) will (beim Essen) niemanden um sich haben. Trotzdem müssen die Diners und Soupers immer für mindestens drei bis vier Personen ausreichen. Denn wenn auch der König sich immer allein zu Tisch setzt, so fühlt er sich doch nicht allein. Er glaubt sich in der Gesellschaft Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. und deren Freundinnen, Madame Pompadour und Madame Maintenon. Er begrüßt sie sogar mitunter und führt mit ihnen Gespräche, als hätte er sie wirklich als Gäste bei Tisch.“

Das war die richtige Lösung der sechsten Frage

Frage: Über welchem Ort steht die Ruine Falkenstein?

Antwort: Pfronten

(mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der Schlösserverwaltung)

So können Sie mitspielen

Unser Bayernrätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang – jeden Samstag. Die Antworten müssen jeweils bis Freitag der darauf folgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein. Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen.

M itspielen auf dem Postweg: Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81007 München

Mitspielen per Online-Formular: Sie können hier unten auf der Seite direkt das Gewinnspiel-Formular ausfüllen.

Die Teilnahmefrist für die siebte Frage des Bayernrätsels 2020 endet am Freitag, 8. Mai, 24 Uhr.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter des Münchner Zeitungsverlag, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf Merkur.de veröffentlicht.