38. Bayernrätsel: Die vierte Frage

Zum 38. Mal veranstaltet der Münchner Merkur dieses Jahr das beliebte Bayernrätsel: Bei der vierten Frage unseres Gewinnspiels geht es um die Künstlerhäuser und die Roseninsel.

Es ist das Wasser, das die Roseninsel und die Künstlerhäuser von Julius Exter und Matthias Gasteiger miteinander verbindet. Und es ist etwas Weiteres, denn egal, ob im Starnberger See, am Chiemsee bei Julius Exter oder am Westufer des Ammersees, die Standorte bieten großartige Ausblicke in das Voralpenland. Bei Föhn scheinen die Alpen zum Greifen nah zu sein.

Künstlerhäuser und Roseninsel

Als sich die Möglichkeit bot, die Insel Wörth, wie sie früher hieß, von privater Hand zu erwerben, griff König Maximilian II. zu. Noch im Jahre 1850 beauftragte er den Architekten Franz Jakob Kreuter, auf der Insel eine Villa zu errichten. Nach knapp 2-jähriger Bauzeit war das Gebäude im Frühjahr 1853 fertiggestellt. Entstanden war eine zweigeschossige Villa mit Terrassen zu den Seiten und einem Turm, der zu einem Aussichtszimmer führt. Von dort bot sich der königlichen Familie ein traumhafter Blick über den See.

Die Villa wurde von Beginn an „Casino“ genannt. Sie diente der Königsfamilie als privater Rückzugsort, der frei von höfischer Etikette und öffentlichen Veranstaltungen war. König Ludwig II. nutzte die Insel als privates Refugium, in das er sich ausgewählte Gäste einlud. Richard Wagner, die Zarin Maria Alexandrowna und vor allem die österreichische Kaiserin Elisabeth, eine Cousine Ludwigs, gehörten dazu. Auch wenn sich Ludwig in den 1870’er Jahren zunehmend in ‚seine‘ Schlösser und Berghäuser zurückzog, wurden die Roseninsel und das Casino bis zum Tod des Königs (1886) sorgsam gepflegt. 1970 hat die Bayerische Schlösserverwaltung die Garten- und Denkmalpflege übernommen.

+ Roseninsel, Casino, 1.OG, Speisesaal, R.5 mit Mobiliar (Esstisch und Sitzbänke in den Nischen, Nachbildungen von 2013/14) © Bayerische Schlösserverwaltung, Andrea Gruber, München

Jahre später übernahm die Schlösserverwaltung auch die Sicherung des Nachlasses und die Sanierung des ehemaligen Wohnhauses des Künstlers Julius Exter (1863-1939). Exter zählte zu den namhaftesten Münchner Künstlern der Jahrhundertwende. Seit 1892 war er Mitglied der Künstlervereinigung ‚Münchner Secession‘. Mit seinen Werken war er regelmäßig in Ausstellungen vertreten. Seine Gemälde verkauften sich gut. Der wirtschaftliche Erfolg erlaubte ihm den Ankauf eines Bauernhauses in Übersee am Chiemsee (1902), wo er anschließend die warme Jahreszeit verbrachte. Im Winter arbeitete er weiterhin in seinem Atelier in München. Erst 1917 ließ er sich dauerhaft in Übersee nieder. Schließlich hat seine Tochter Judith (1900-1975) das Anwe-sen testamentarisch dem Freistaat vermacht. Daran war der Wunsch geknüpft, das Haus mit dem Atelier und dem Garten öffentlich zugänglich zu machen. Seither kümmert sich die Bayerische Schlösserverwaltung sowohl um die Sanierung des Anwesens als auch um die Sicherung des künstlerischen Nachlasses.

Eine ähnliche Aufgabe hat die Schlösserverwaltung am Westufer des Ammersees übernommen. Seit 1984 betreut sie in Holzhausen den ehemaligen Sommersitz des Künstlerehepaares Mathias und Anna Sophie Gasteiger. Beide Künstler hatten sich zu Beginn ihrer Karriere von der Formensprache des Jugendstils inspirieren lassen, aber nach dem 1. Weltkrieg ihre eigene Formensprache gefunden. Während Mathias (1871-1934) als Bildhauer arbeitete und durch das ‚Münchner Brunnenbuberl‘ bekannt wurde, hat sich Anna (1877-1954) als Malerin von Blumenstillleben einen Namen gemacht.

Die vierte Frage

Julius Exter und Mathias Gasteiger hatten in ihren Gärten von Beginn an Rosensträucher gepflanzt. König Maximilian II. hatte sogar einen Gartenarchitekten mit der Anpflanzung seines Rosengartens betraut. Wie hieß er?

Lösung der 3. Frage

Frage: An welchem Tag war die Grundsteinlegung von Schloss Neuschwanstein?

Lösung: 5. September 1869 (Schlösserland Bayern, Seite 120)

Lösung

