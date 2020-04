39. Bayernrätsel: Die vierte Frage

Mitspielen und gewinnen beim 39. Bayernrätsel: Bei der vierten Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um das Königshaus auf dem Schachen.

Ludwig II. plante ein Berghaus im Werdenfelser Land errichten zu lassen. Seine Wahl fiel auf den oberen Teil der Schachenalm unter dem Wettersteingebirge, kein Wunder, bietet sie doch einen der grandiosesten Hochgebirgseindrücke der Bayerischen Alpen. Anders als bei seinem Vater Max II. üblich war das Gebäude nicht für die Jagd bestimmt, die Ludwig II. strikt ablehnte. Es diente ganz modern dazu, das Hochgebirge komfortabel zu genießen.

Königshaus auf dem Schachen

Äußerlich dem damals bei Adel und reichen Bürgern als Ferienhaus beliebten „Schweizerhaus“ entsprechend, ist das Schachenhaus dagegen in seinem symmetrischen Grundriss mit dem vortretenden Mittelteil einem damals verbreiteten Typus großbürgerlicher Villen ähnlich. Errichtet wurde das Haus ab 1870. Die vom zentralen „Salon“ aus erreichbaren Räume im Erdgeschoß sind alle mit Zirbenholz getäfelt, behaglich und bequem eingerichtet und könnten im Ferienhaus eines reichen Bürgers von damals zu finden sein. Das Obergeschoß war zunächst nur als kleiner, zwerchgiebelartiger Aufsatz mit einem kleinen „Türkischen Zimmer“ ausgeführt. Anfang Oktober 1870 war alles fertig, auch das als bewirtschaftetes Berghaus bestehende Diener- und Küchengebäude und der neue Zufahrtsweg, den man von Elmau aus heute noch benutzt.

+ Königshaus am Schachen, Türkischer Saal © Bayerische Schlösserverwaltung, Andrea Gruber, München

Wenn man von den recht „normalen“ Erdgeschoßräumen aus eine enge Wendeltreppe hochsteigt, steht man plötzlich in einem großen, hohen Raum. Dieser ist üppig mit vergoldetem Ornament ausgeziert, von großen bunten Glasfenstern phantasmagorisch beleuchtet und mit kostbarem Teppich, bestickten Diwanen und zentralem Springbrunnen ausgestattet. Der sogenannte „Türkische Saal“ kann in diesem Zusammenhang, im Hochgebirge auf 1866m Höhe, nur von Ludwig II. stammen. Da bleibt kein Gedanke mehr an das großbürgerliche Feriendomizil im Erdgeschoß.

Der Raum ist einem historischen Saal im Palast von Eyüb nachempfunden, den Sultan Selim III. Ende des 18. Jahrhunderts hatte einrichten lassen. Dessen Abbildung hatte Ludwig II., der sich viel mit den Kulturen des Orients beschäftigte, in einem englischen Bildband von 1840 entdeckt. Auch von außen ist dieser Saal nicht nur an dem ausladenden Obergeschoß erkennbar. Die dicht ornamentierten Holzfüllungen, besonders der Giebel vor dem nachträglich aufgesetzten hohen Saalgeschoss, haben nichts mit heimischer Bautradition zu tun. Sie sind Vorbildern aus der osmanischen Holzarchitektur entnommen, die damals auch schon durch bebilderte Fachpublikationen in Europa bekannt gemacht war. Somit wurde das Äußere des Obergeschosses seinem Inneren stilistisch angepasst.

Der Weg von Elmau zum Schachen ist bequem und sicher, also auch gut für Kinder geeignet. Mountainbiker fahren ihn ebenfalls gerne. Die Wegdauer zu Fuß beträgt insgesamt rund 4 Stunden. Das Schachenhaus ist von Juni bis Anfang Oktober zu besichtigen. Die Bayerische Schlösserverwaltung bietet täglich um 11, 13, 14 und 15 Uhr Führungen an. Weitere Informationen unter www.schloesser.bayern.de oder Tel. 08822/92030.

Die vierte Frage

Wann besuchte Ludwig II. sein Schachenhaus regelmäßig?

Das war die richtige Lösung der dritten Frage

Frage: Welche Tiergestalt hat der Wasserspender am Waschtisch des königlichen Schlafzimmers in Neuschwanstein?

Antwort: Schwan

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

