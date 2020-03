39. Bayernrätsel: Die zweite Frage

Mitspielen und traumhafte Preise gewinnen beim 39. Bayernrätsel: Bei der zweiten Frage unseres beliebten Gewinnspiels geht es um die Burg Trausnitz in Landshut.

Die über der Stadt Landshut thronende Burg Trausnitz blickt auf eine Jahrhunderte lange Geschichte zurück. 1204 durch Herzog Ludwig I., den Kelheimer, gegründet, genoss sie im späten Mittelalter als Residenz und Regierungssitz der Herzöge von Niederbayern bzw. Bayern-Landshut herausragende Bedeutung. Eine besondere Blütezeit erlebte sie auch in nachmittelalterlicher Zeit von 1568 bis 1579 als Hofhaltung des bayerischen Erbprinzen Wilhelm, des späteren Herzogs Wilhelm V., der ihr in Teilen das Gepräge eines Renaissanceschlosses gab. Über die Jahrhunderte hinweg wurde die Burg ausgebaut und mit Kunstwerken ausgestattet. Aus allen Epochen ihrer Geschichte haben sich bedeutende Zeugnisse erhalten.

Ein weniger bekanntes Kapitel in der Geschichte der Trausnitz ist, dass sich König Ludwig II. von Bayern vor genau 150 Jahren auf der Burg ein königliches „Absteigequartier“ einrichten ließ. Diese Facette seiner Bauleidenschaft blieb wenig in Erinnerung, das königliche Quartier wurde bedauerlicherweise 1961 in einem verheerenden Brand auf der Trausnitz vernichtet. König Ludwig II. hatte im August 1869 Landshut besucht und die Burg besichtigt, in der ihm zu Ehren ein großes Diner abgehalten wurde. Der Besuch scheint Ludwig inspiriert zu haben, „in dieser einst so herrlichen Fürstenburg, dem alten Wohnsitz meiner Ahnen, ein Absteigequartier für Mich einrichten zu lassen“, wie er am 18. März 1870 schriftlich anordnete.

+ Landshut, Burg Trausnitz, Kabinett im italienischen Anbau, R.13, Stuck und Gewölbemalereien unter Wilhelm V., 16.Jh., im Hintergrund Gemälde 'Allegorie der Rhetorik' von Frans Floris de Vriendt, 16.Jh. © Bayerische Schlösserverwaltung, Rainer Herrmann/Ulrich Pfeuffer, München Die Ausführung oblag dem Landshuter Kreisbaurat Leonhard Schmidtner und nach dessen Tod bis 1876 dem königlichen Hofbaudirektor Georg Dollmann. Das prunkvoll gestaltete königliche Appartement umfasste das gesamte zweite Obergeschoss des Fürstenbaus. Die drei Haupträume des Königs – Empfangszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer – wurden durch zwei Vorzimmer eingeleitet und von Zimmern für die Dienerschaft und für den Adjutanten des Königs ergänzt. Die mit Holzkassettendecken, seidenen Wandbespannungen und prächtigem Mobiliar im historistischen Stil der Deutschen Renaissance ausgestalteten Wohnräume blieben unter den Innenausstattungen Ludwigs II. einzigartig. Bewohnt hat Ludwig sein königliches Quartier auf der Trausnitz jedoch nie – erfüllt von seinen großen Bauprojekten in Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee.

Auch der altehrwürdigen Burgkapelle hat Ludwig II. seine Aufmerksamkeit geschenkt. Er ließ ihre Altäre aus dem von seinem Vater gegründeten Bayerischen Nationalmuseum in München nach Landshut zurückführen und ihr Inneres in spätromantischem Stil mit einem blauen Sternengewölbe und einem Fresko in der Apsis neu dekorieren. Während diese Veränderungen des 19. Jahrhunderts später wieder entfernt wurden, erinnert ein Relief an der Altarwand noch heute an Ludwigs Begeisterung für die Burg seiner Ahnen. Es zeigt König Ludwig II. kniend vor der Gottesmutter mit dem Jesuskind. Kostbare originale Ausstattungsstücke aus dem Absteigequartier, die den Brand überstanden haben, präsentiert die Bayerische Schlösserverwaltung in einem Museumsraum, der an die einst prächtige Königswohnung Ludwigs II. erinnert.

Seit wann erinnert ein Saal der Burg an das „Absteigequartier“ König Ludwigs II.?

Das war die richtige Lösung der ersten Frage

Frage: König Ludwigs beeindruckende Sammlung an Prunkwagen, Prunkschlitten und Kutschen ist in den ehemaligen Pferdestallungen in Nymphenburg untergebracht. Wie heißt dieses Museum?

Antwort: Marstallmuseum

(Schlösserland Bayern, Seite 152; weitere Infos auf der Homepage Schlösserverwaltung)

