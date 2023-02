Bayerns Bäcker von Anfragen genervt: „Nein, wir verarbeiten keine Insekten“

Von: Tanja Kipke

Die Sorge bei den Kunden ist groß. Nachdem die EU Insekten als Lebensmittel zugelassen hat, befürchten die Menschen solche in ihren Backwaren. Ein Bäckermeister klärt auf.

Ingolstadt – Die EU erlaubt seit kurzem Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer als Nahrungsmittel. Sie dürfen auch als Mehl in Nudeln, Brot oder Schokolade landen. In der letzten Woche wurde viel darüber berichtet. Bei einigen Bayern löste das wohl Empörung aus. Bäckereien bekommen auf einmal zahlreiche Anfragen, ob sie denn jetzt Insekten in die Brötchen packen würden. Ein Bäckermeister erklärt, warum das nicht der Fall sein wird.

Bäckermeister mit klarer Ansage: „Nein, wir verarbeiten keine Insekten“

Bäckermeister Thomas Hackner, vom Backhaus Hackner in Ingolstadt, wirkt genervt. In einem Video, das er auf Facebook postete, stellt er klar: „Ich glaube, ich kann für die ganzen deutschen Handwerksbäcker sprechen: ‚Nein, wir verarbeiten kein Insektenmehl in unseren Teigen‘“. Er bedankt sich – mit viel Ironie in der Stimme – bei der Bild, die in der letzten Woche „ab sofort Insekten in Lebensmitteln“ als Schlagzeile hatte. Dadurch müsste sich sein Personal seitdem ständig mit Kundenanfragen auseinandersetzen, ob sie denn jetzt Insekten im Brot verarbeiten würden.

Alle besorgten Kunden kann der Bäckermeister durch ein Video beruhigen. Es mache für sie gar keinen Sinn, Getreide mit Insektenmehl zu ersetzen. „Getreide hat gewissen Backeigenschaften, die Insektenmehl nicht erfüllt“. Daher haben Bäcker gar keinen Grund, das Mehl auszutauschen. Auch wenn es erlaubt wäre, werden die Bäcker laut Hackner keine Insekten verwenden. „Also ganz ruhig, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“

Bäckereien in Bayern klären auf Social Media auf

Die Bäckerei in Ingolstadt ist nicht die einzige, die von Anfragen regelrecht überrannt wird. Die Bäckerei in Bad Aibling hat ein Aufsteller an der Theke angebracht, mit dem Hinweis, dass in ihren Produkten keine Insekten seien. Auch die Backstube Wünsche in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) stellt auf Facebook klar, dass ihre Backwaren so gemacht werden wie davor – „ ganz ohne Zusatz von Insekten.“ Einigen Kunden scheint das nicht zu reichen.

„Die Bäcker müssen nachweisen, dass die ekelhaften und gefährlichen Insekten nicht in den Nahrungsmitteln geben. Sorry, ich glauben denen nicht“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. Darauf antwortet die Backstube ganz locker, dass die Kundin gerne einen Blick in den Lebensmittelinformationsordner werfen kann, in dem alle Zutaten aufgelistet werden. Das Thema Insekten in Lebensmitteln wird wohl in nächster Zeit noch einiges an Gesprächsstoff liefern. (tkip)

