Bayerns Fußball-Verband ruft zu Spenden-Spieltag auf

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) will vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an diesem Wochenende ein weiteres Zeichen für Frieden und Solidarität setzen. Der BFV ruft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den weiteren Landesverbänden zu einem Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. Der DFB und die Stiftung der Nationalmannschaft wollen die Spenden um bis zu 200.

München - 000 Euro aufstocken, wie der BFV mitteilte.

„Wir fühlen mit den Menschen in unserem europäischen Partnerland und treten gemeinsam für die Grundwerte unseres Sports - Gemeinschaft, Verständigung, Integration - ein“, erklärte BFV-Präsident Rainer Koch. Bei jedem Spiel an diesem Wochenende könnten die Vereine Spenden auf freiwilliger Basis sammeln oder zur Hilfe aufrufen.

„Uns allen in der Nationalmannschaft ist es ein Anliegen, in dieser akuten Not Hilfe zu leisten. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine“, sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer. Der Torwart des FC Bayern München ist auch Vorsitzender der Stiftung der Nationalmannschaft. dpa