Wetter-Lage in Bayern scheint sich zu entspannen: Gewitter drohen noch in einzelnen Regionen

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Bayern ist zu Beginn der neuen Woche wenig sommerlich. Am Montag wurde bereits vor Starkregen und Hagel gewarnt, auch für Mittwoch liegen Wetter-Warnungen vor.

Update vom 26. Juli, 17.59 Uhr: Die Wetter-Lage in Bayern ist dabei, sich zu entspannen. In einzelnen Landkreisen quer über den Freistaat verteilt warnt der DWD weiterhin vor Gewittern. Am Abend und in der Nacht kommt es laut DWD immer wieder zu Schauern.

Auch am Donnerstag, 27. Juli, bleibt das Wetter launisch und für die Jahreszeit kühl: Weite Teile des Freistaats werden bewölkt sein, gebietsweise fällt von Westen her aufziehender Regen. An den nördlichen Mittelgebirgen sind bis zu 17 Grad zu erwarten, um den Inn bis zu 23 Grad.

Update vom 26. Juli, 15.45 Uhr: Auch am Nachmittag zeigt die Wetter-Karte des DWD verschiedene Gewitter in Bayern an. Doch da es an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark gewittert, ähnelt die Map des Deutschen Wetterdienstes einem Flickenteppich.

Gewitter-Flickenteppich in Bayern: Wo es am Nachmittag überall kracht

So warnen die Meteorologen derzeit für mehrere Landkreise im Südosten Bayerns vor „starkem Gewitter“. „Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen und kleinkörnigen Hagel“, heißt es. Die Warnung der Stufe zwei gilt bis 16 Uhr und für alle Landkreise zwischen Cham und Bad Reichenhall, nur in Teilen von Freyung und Landkreis Passau handelt es sich um eine DWD-Warnung der Stufe eins.

Zusätzlich warnt der DWD im gesamten Südwesten Bayerns, als rund um die Allgäuer Landkreise und Weilheim-Schongau, vor „Gewitter“. Ähnliche Warnungen gelten auch Dillingen/Augsburg, Roth, Coburg und Main-Spessart. Im Norden von Bad Kissingen ist es sogar wieder eine Warnung der Stufe zwei vor „starkem Gewitter“. Die Warnungen gelten allesamt noch bis zum frühen Abend.

Update vom 26. Juli, 13.43 Uhr: In weiten Teilen Bayerns drohen Gewitter. Auch in München gilt noch bis 15 Uhr eine amtliche Warnung vor Gewitter. „Von Nordwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h“, heißt es dazu beim DWD. Kurz vor 14 Uhr war in der Landeshauptstadt auch Donner zu hören, Blitze erhellten den trüben Himmel, es begann stark zu regnen. Nördlich von München gilt sogar eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter, das Warngebiet zieht sich von Oberbayern über Mittelfranken und die Oberpfalz bis hin nach Oberfranken.

In Bayern gilt am Mittwoch eine Gewitter-Warnung. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Screenshot DWD

Schnee in Bayern: DWD verlängert Wetter-Warnung

Update vom 26. Juli, 12.30 Uhr: Die Schneefall-Warnung wurde vom DWD mittlerweile verlängert, sie gilt in den Kreisen Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgadener Land noch bis 22 Uhr. Zusätzlich gilt in vielen weiteren Kreisen eine Gewitterwarnung (gelb eingefärbt), unter anderem in den Kreisen Fürstenfeldbruch und Erding. In Nordbayern gilt sogar eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter bis 13 Uhr. Betroffen sind unter anderem Fürth, Bayreuth und Kronach.

Die Warnkarte für Bayern ist bunt gefärbt. © IMAGO / A. Friedrichs / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Nach Wetter-Alarmstufe Rot am Mittwochmorgen – Schneefall in Bayern angekündigt

Update vom 26. Juli, 9.11 Uhr: Alarmstufe Rot ist Geschichte. Nun gilt noch bis 12 Uhr eine Warnung vor leichtem Schneefall. Betroffen sind die Kreise Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgadener Land. „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 2000 Meter leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt“, heißt es von Seiten des DWD.

Wetter-Warnungen in Bayern: Alarmstufe Rot am Mittwochmorgen

Update vom 26. Juli, 7.10 Uhr: Auch am Mittwoch geht es weiter mit den Warnungen. In einigen Kreisen herrscht Alarmstufe Rot. Der DWD hat für die Kreise Lindau am Bodensee, Oberallgäu und Ostallgäu eine amtliche Unwetterwarnung vor Starkregen herausgegeben (auf Warnkarte rot eingefärbt). Diese gilt bis 9 Uhr. In den Kreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach gilt eine Warnung vor Starkregen (orange eingefärbt). Im Berchestagdener Land droht außerdem leichter Schneefall. „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 2000 m leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt“, so der DWD.

In Bayern droht am Morgen Starkregen. © IMAGO / Bernd März /Screenshot DWD

Update vom 25. Juli, 16.30 Uhr: Der DWD hat die Wetterkarte für Bayern nochmal aktualisiert – und die Warnungen massiv ausgeweitet. Für fast ganz Bayern gibt es derzeit eine Warnung vor „starkem Gewitter“ (Stufe zwei). „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde und Hagel“, heißt es dazu beim Deutschen Wetterdienst. Immerhin: in einigen Regionen Nieder- und Oberbayerns gibt es „nur“ eine Warnung vor Windböen.

Über Bayern ziehen teils starke Gewitter auf. Der DWD warnt für den Freistaat daher vor Starkregen und Hagel. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wurde durch das Wetter ausgebremst. (Symbolbild) © MiS / IMAGO Screenshot DWD / Merkur-Collage

Derzeit warnt der DWD für nahezu alle Landkreise zwischen Oberstdorf im Südwesten und Amberg/Cham im Nordosten. Betroffen ist daher auch die Landeshauptstadt München. Die Warnung gilt bis 17 / 18 Uhr. Zudem gibt es „starke Gewitter“ rund um Passau, sowie eine Warnung für die Region zwischen Bayreuth und Coburg.

Gewitter donnern über Bayern – Starkregen bremst Ehepaar Söder

Das Wetter in Bayern bremsten am Dienstagnachmittag auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus. Ein starkes Gewitter hat seinen Auftritt auf dem roten Teppich der Bayreuther Festspiele verzögert. Er und seine Frau Karin mussten minutenlang im Auto warten, bis der heftige Regen etwas nachgelassen hatte. Erst kurz vor Beginn der Aufführung war dies der Fall, sodass sich das Ehepaar Söder und andere prominente Gäste noch einmal kurz vor dem Königsportal zeigten. Die Richard-Wagner-Festspiele begannen mit einer Neuinszenierung von „Parsifal“.

Update vom 25. Juli, 11.13 Uhr: Am Dienstag kann es in Bayern gewittern, mit 16 bis 23 Grad wird es auch deutlich kühler, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Von Südwesten her ziehen demnach zuerst vereinzelt, ab Mittag dann häufiger Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel über Bayern.

In der Nacht zum Mittwoch beruhigt sich dann langsam die Lage. Im Süden ist es am Dienstag teilweise sehr windig (siehe Erstmeldung). Ab dem Mittag bis zum Abend kann es im Alpenvorland vereinzelt zu starken bis stürmischen Böen kommen. Oberhalb von 2000 Metern kann es laut DWD in der Nacht zu Mittwoch sogar schneien - in Staulagen sind demnach bis zu 10 Zentimeter Neuschnee möglich.

Wetter-Knall zu Wochenbeginn? DWD gibt Warnungen für weite Teile Bayerns heraus

Erstmeldung vom 25. Juli, 8.03 Uhr: München - Bereits am Montag warnte der DWD mehrfach in Teilen Bayerns. Starkregen, Hagel und Sturmböen waren möglich. Auch der Dienstag, 25. Juli, beginnt mit Wetter-Warnungen, wie ein Blick auf die DWD-Karte zeigt.

Wetter-Warnungen in Bayern: Sturmböen im Freistaat zum Wochenstart

Aktuell liegt für mehrere Landkreise eine amtliche Warnung vor Sturmböen vor, diese gilt ab Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch um Mitternacht. „Es treten oberhalb 1500 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h aus westlicher Richtung auf“, schreibt der DWD dazu.

In Bayern wird es ungemütlich. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Wetter-Knall in Bayern? Hier drohen am Dienstag Sturmböen

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Warnung vor starkem Gewitter in Bayern

Auch der Kreis Donau-Ries sowie Kreis und Stadt Ansbach sind auf der Warnkarte orange eingefärbt. Dort gilt zwischen 7.50 und 8.45 Uhr am Dienstag eine Warnung vor starkem Gewitter.

München, Augsburg, Regensburg: In weiten Teilen Bayerns drohen Windböen

In vielen weiteren Regionen ist die Warnkarte des DWD gelb eingefärbt, dort drohen zwischen 12 und 18 Uhr am Dienstag Windböen. Betroffen ist neben Regensburg, Passau, Ingolstadt und Augsburg auch die Landeshauptstadt München. (kam)

