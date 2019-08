Gefahr auf dem Land: In diesen Regionen Bayerns droht eine Immobilienblase

Die hohen Wohnpreise in den Städten heizen die Angst vor dem Platzen einer Spekulationsblase an. Was viele nicht ahnen: Längst sind auch die bayerischen Regionen betroffen.

Die Mieten steigen und steigen, nicht nur im Ballungsraum München, sondern schon seit Jahren schmerzlich spürbar auch in der Peripherie. Doch nicht nur das Wohnen in der Fremdimmobilie wird immer teurer, auch der Kauf einer selbst genutzten oder als Altersvorsorge angeschafften und bis dahin vermieteten Wohnung ist zusehends für den Normalverdiener beinahe oder tatsächlich unerschwinglich geworden. Ist das noch normal? Wird die Preisrichtung weiter nach oben zeigen oder hat sich hier bereits eine Preisblase entwickelt, die über kurz oder lang platzen wird? Zwei Studien haben sich zuletzt genau dieser Frage angenommen: Haben oder bekommen wir eine Immobilienblase? Eine spannende Antwort dabei: Es ist nicht nur München, das in Bayern gefährdet ist, sondern sogar noch mehr sind ländliche Regionen gefährdet. Wir klären die wichtigsten Fragen dazu:

Was ist eine Immobilienblase?

Nur weil etwas teurer wird, spricht man noch nicht von einer Blase – Preisveränderungen sind eine Frage von Angebot und Nachfrage. Von einer Immobilienblase spricht man, wenn der Kaufpreis den Realwert deutlich übersteigt. Sie entsteht also erst dann, wenn die Kaufpreisentwicklung etwa von der Mietzinsentwicklung entkoppelt ist. Zum Beispiel: Wenn für eine Mietwohnung innerhalb von zehn Jahren die Nettokaltmiete pro Quadratmeter um 40 Prozent gestiegen ist, der Kaufpreis pro Quadratmeter für die entsprechende Wohnung aber um 100 Prozent.

Gibt es noch andere Ursachen?

Ja. Wenn etwa der Kaufpreis für eine Immobilie sich schneller nach oben entwickelt als das durchschnittliche Einkommen in der jeweiligen Region. Oder wenn die Kreditzinsen sehr niedrig sind und deshalb viel Kapital in den Immobilienmarkt drängt.

Wie sieht die Lage in München aus?

Das waren noch Zeiten, als man in München eine Wohnung mithilfe der Nettomieteinkünfte innerhalb von 20 bis 25 Jahren abbezahlt hat. „Mindestens zehn Jahre her“ sei das, sagt Dr. Reiner Braun, Diplom-Volkswirt beim unabhängigen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitut empirica. Heute bräuchte man 30 bis 40 Jahre, um als Investor den Kaufpreis einer Immobilie wieder reinzuholen. Doch ist München überraschenderweise nicht das krasseste Beispiel für die Gefahr einer Immobilienblase, empirica schätzt die Gefährdung zur Blasenbildung in der Landeshauptstadt als nur „eher hoch“ ein.

Wo ist es noch ärger?

Dr. Braun erklärt: „Auch in weniger attraktiven Regionen kann es zu Immobilienblasen kommen, wenn viele Investoren ihr Kapital in Wohnungen und Häuser stecken wollen.“ Gibt es also noch gefährdetere Gebiete als München, was einen überhitzten Immobilienmarkt betrifft? Als Beispiele für „kritische“ Blasengefahr gelten in Bayern: Die Landkreise Mühldorf am Inn, Unterallgäu, Passau, Schwandorf und Erlangen.

Gibt es einen bundesweiten Trend?

Der empirica-Blasenindex zeigt für 288 Kreise eine mäßige bis hohe Blasengefahr (Vorquartal 272, vor drei Jahren 178) an. Mieten und Kaufpreise wachsen in immerhin 248 von 401 Landkreisen/kreisfreien Städten nicht mehr im Gleichklang. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt in seiner aktuellen Studie, das „Risiko einer spekulativen Übertreibung“ liege derzeit bei 92 Prozent. Die Autoren sprechen von einer „explosiven Preisentwicklung“, die sich von den Immobilienerträgen entkoppelt habe. Auch die Bundesbank hat mehrfach gewarnt, Wohnungen und Häuser in deutschen Städten seien bis zu 30 Prozent überteuert.

Warum ist das so?

Grundsätzlich dürfte für alle Regionen gelten, dass die lang anhaltende und mutmaßlich fortdauernde Niedrigzinsphase dazu geführt hat, dass sich vergleichsweise viel freies Kapital um Investition in ein vergleichsweise wenig gewachsenes Immobilienangebot streitet, was zu unverhältnismäßig hohen Kaufpreisen führt.

Wie platzt eine Immobilienblase?

Da gibt es verschiedene Varianten. Eine hat man weltweit schon zu spüren bekommen: als 2008 die Finanzkrise zunächst in den USA durch eine Vielzahl geplatzter Immobilienkredite ausgelöst wurde. Die Menschen konnten ihre Häuser nicht mehr abbezahlen, die Immobilien kamen durch Zwangsversteigerungen billig auf den Markt und drückten massiv die Preise.

Kann das auch bei uns geschehen?

Grundsätzlich ja, aber in Deutschland ist der Immobilienkaufrausch ja vor allem durch viel zur Verfügung stehendes Kapital entstanden, die Verschuldung der Immobilienbesitzer ist vergleichsweise gering.

Wie platzt die Blase noch?

Durch den massiven Neubau von Häusern und Wohnungen. Das größere Angebot lässt die Preise purzeln.

Was passiert, wenn die Blase platzt?

Die Preise sinken. Dr. Braun rechnet etwa für Kauf-Immobilien in München mit einem Einbruch um rund 30 Prozent. „Aber wer Zeit hat, vielleicht zehn Jahre, der kann die Delle aussitzen, denn München wird immer attraktiv bleiben.“ Anders sieht es da etwa im Landkeis Mühldorf aus. Dort rechnet Dr. Braun nur mit einem Preisrückgang von zehn Prozent, der indes länger anhält – vielleicht 30 bis 40 Jahre. Mieter dürfte dieser Umstand möglicherweise aber zugute kommen – und ihre Miete günstiger werden.

Was können Mieter und Käufer jetzt tun?

Den Markt genau beobachten, um das Schnäppchen vom längst überteuerten Objekt zu unterscheiden. Und sie dürfen auf bessere Zeiten hoffen: Laut DIW habe sich das Preiswachstum in großen Städten zuletzt verlangsamt.

Michael Brommer