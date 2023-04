Bayernweite Protestaktion angekündigt: Fridays for Future fordern „Abkehr von der Wegwerfgesellschaft“

„#plastiktötet“

Von Adriano D'Adamo schließen

Für den 22. April hat Fridays for Furture eine bayernweite Protestaktion angekündigt. Die Aktion #plastiktötet soll auf den Plastikkonsum von Supermärkten aufmerksam machen.

München – Aktivisten von Fridays for Future haben eine Protestaktion für den 22. April, am sogenannten „Earth Day“, angekündigt. Mit dem Titel #plastiktötet rufen sie zu einem bayernweiten Protest wegen des Plastikkonsums von Supermärkten auf. Über 100 Ortsgruppen werden sich daran beteiligen.

Earth Day / Tag der Erde Der Earth Day, oder auch Tag der Erde, findet seit über 50 Jahren mit jährlich wechselnden Themen statt. Ins Leben wurde er von John McConnell im Jahr 1969 bei einer UNESCO-Konferenz. In einer Proklamation wurde er später von UN-Generalsekretär U Thant als weltweiter Aktionstag manifestiert. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Wohne lieber grüner“. Dabei geht es um nachhaltiges und grünes Wohnen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website.

Kritik an Supermärkten und der CSU: Fridays for Future erhofft sich Abkehr von Wegwerfgesellschaft

„In der Vergangenheit haben viele Fridays for Future Aktivisten immer wieder festgestellt, dass Einzelhandelsgeschäfte immer noch unnötig viel Plastik verwenden. Zudem haben sie auch beobachtet, dass die Verwendung von Plastik in einigen Geschäften sogar angestiegen ist“, schrieb Michelle Derbach, die Hauptorganisatorin, in der offiziellen Meldung.

+ Die Aktion #plastiktötet soll auf den Plastikkonsum von Supermärkten aufmerksam machen (Symbolbild). © IMAGO/Gottfried Czepluch

Die Aktivistinnen erhoffen sich durch ihre Aktion eine „Abkehr von der Wegwerfgesellschaft und eine Hinwendung zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“ der Supermärkte. Wie genau die Aktion aussehen und wo sie stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kritik an der Regierung: „Umweltschutz vollständig ignoriert“

Weiterhin kritisiert die Klimabewegung die CSU und die Regierungspartei der Freien Wähler. Sie wirft den beiden Parteien vor, dass „sie den Umweltschutz in den letzten Jahren vollständig ignoriert haben“, so die offizielle Stellungnahme.

Die Aktivistinnen fordern, dass politische Entscheidungsträger Verantwortung übernehmen und gegen den enormen Plastikkonsum vorgehen. „Es ist höchste Zeit, dass wir alle handeln, um die Zukunft unserer Kinder und unserer Umwelt zu schützen“, schrieb Derbach.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Gottfried Czepluch