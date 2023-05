Autofahrer prallt gegen Ampel und stirbt: Ehefrau verletzt – auch Hund im Auto

Von: Katarina Amtmann

Eine medizinische Ursache löste wohl einen Unfall in Bayern aus. Ein Mann starb, seine Frau wurde verletzt. Der Hund des Paares kam zwischenzeitlich ins Tierheim.

Bayreuth - Am Mittwoch, 10. Mai, ereignete sich in der Universitätsstraße in Bayreuth ein schwerer Unfall. Ein Mann starb, wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilte.

Autofahrer prallt gegen Ampel: Mann stirbt bei Unfall in Bayern, Ehefrau verletzt

Demnach fuhr der Autofahrer (78) gegen 16.30 Uhr auf der Universitätsstraße in Richtung Süden. Auf Höhe der Doktor-Klaus-Dieter-Wolff-Straße überfuhr er einen Bordstein und kollidierte mit einer Ampel. Im Wagen befanden sich auch seine Frau (76) und ein Hund.

Mehrere Streifen der Polizei sowie 20 Kräfte der Feuerwehr kamen an die Unfallstelle und bargen die Autoinsassen. Ein Notarzt und die Besatzung zweier Rettungswagen kümmerte sich um das Ehepaar. „Der Fahrer musste an der Unfallstelle reanimiert werden und starb kurze Zeit später in der Notaufnahme eines Krankenhauses“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Ehefrau kam leicht verletzt in eine Klinik, der Hund wurde zunächst in einem Tierheim untergebracht.

Medizinische Ursache löst Unfall aus: Mann stirbt im Krankenhaus

Ein Gutachter kam an die Unfallstelle, um bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Laut Pressemitteilung wird davon ausgegangen, „dass eine medizinische Ursache sowohl zu dem Unfall, als auch zum Tod des 78-Jährigen geführt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.“ (kam)

