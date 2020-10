Zwei Transporter krachen ineinander: Mehrere Verletzte - Fahrer eingeklemmt

Bei Bayreuth kam es auf der A 9 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Transporter rauschten ineinander. Ein Rettungshubschrauber landete mitten auf der Fahrbahn.

Auf regennasser Straße kam auf der A 9 ein Transporter ins Rutschen.

Er rammte einen weiteren Kleintransporter neben ihm.

Für Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn längere Zeit gesperrt werden.

Bayreuth - Der anhaltende Regen, der gestern (6. Oktober) in einem breiten Band über den Freistaat zog, wurde einem Transporterfahrer auf der A 9 bei Bayreuth zum Verhängnis. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen anderen Transporter neben ihm. Dann ging für längere Zeit gar nichts mehr auf der A 9 und es bildeten sich lange Staus.

Unfall auf der A 9: Fahrer des Transporters im Auto eingeschlossen

Am Bindlacher Berg bei Bayreuth kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Weil es zuvor ergiebig geregnet hatte, kam ein Kleintransporter - der auf dem Weg nach Hof war - auf der A 9 ins Schleudern. Wie br24.de berichtet, rauschte er fast ungebremst in einen rechts neben ihm fahrenden weiteren Transporter aus Bayreuth. Beide Fahrzeuge kamen dann wenig später zum Stehen ohne, dass ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt wurde.

Die Gefahr des Aquaplaning auf Autobahnen wird häufig unterschätzt (Video)

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Der Fahrer des Transporters aus Bayreuth erlitt sogar schwere Verletzungen und wurde im Cockpit seines Autos eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Dann wurde er umgehend von einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallopfer wurden ebenfalls medizinisch versorgt.

Unfall auf der A 9: Lange Staus infolge der Aufräumarbeiten

Für die Landung des Rettungshubschraubers und der anschließenden Säuberung der Unfallstelle musste die Fahrbahn Richtung Berlin längere Zeit gesperrt werden. Das führte vor allem im Feierabendverkehr dazu, dass sich lange Staus bildeten. Über mehrere Kilometer hinweg ging einige Zeit gar nichts mehr. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro. (tel)

Auf der A 3 bei Würzburg kam es auch zu einem Unfall mit einem Kleintransporter. Hier wurden alle drei Insassen eingeklemmt. Ein Sportwagen kam in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze ebenfalls ins Schleudern und landete kopfüber in einem Baum.