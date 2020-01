Gruppenvergewaltigung in Bayreuth: Mann hört durch Zufall Schreie am Telefon - und rettet Frau (22)

In Bayreuth ist es am Sonntagmorgen (26. Januar) zu einer Vergewaltigung einer 22-Jährigen gekommen. Insgesamt vier Männer müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

In Bayreuth ist es am Sonntag (26. Januar) zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen.

gekommen. Eine junge Frau wurde nach Informationen der Polizei Opfer des Sexualdelikts.

Insgesamt vier Männer müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Bayreuth - Im oberfränkischen Bayreuth ist es nach Angaben der Polizei Bayreuth zu einer Vergewaltigung gekommen. Insgesamt vier Männer müssen sich deshalb strafrechtlich verantworten. Sie sollen in den Morgenstunden am Sonntag (26. Januar) eine 22-jährige Frau vergewaltigt haben.

Gruppenvergewaltigung in Bayreuth: Mann nach Sexualdelikt in Haft

Wie bild.de berichtet, hatten sich zwei Freunde in Bayreuth am Sonntagmorgen in einer Diskothek verabredet. Als einer der beiden nicht auftaucht, ruft ihn der wartende Freund an. Am Telefon bemerkt er dann die Schreie einer Frau und rennt sofort zur Wohnung seines Freundes.

Dort hämmert er dem Bericht nach gegen die Tür, bis sie aufbricht. Weiter heißt es, dass er dann in der Wohnung des Kumpels das Szenario sieht. Demnach war die weinende Frau mit drei Männern im Raum, mit hochgezogenem Rock und heruntergezogenem Oberteil. Der 24-Jährige nahm die junge Frau schließlich trotz Gegenwehr der anwesenden Männer aus der Wohnung.

Bayreuth: Gruppenvergewaltigung - Zeuge befreit Opfer und verständigt Polizei

Daraufhin vertraut sich die 22-Jährige dem 24-Jährigen an und erzählt, vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin verständigt der junge Mann umgehend die Polizei, die schnell mit mehreren Streifen vor Ort ist.

Nach den ersten Maßnahmen der Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt übernehmen Kriminalbeamte die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen.

Nach Vergewaltigung in Bayreuth: Polizei nimmt vier Männer fest

Die Polizisten nahmen vier Männer vorläufig fest. Bei den anschließenden umfangreichen Ermittlungen, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth und unter Hinzuziehung eines Rechtsmediziners, erhärtete sich der dringende Tatverdacht der Vergewaltigung gegen einen 29-Jährigen Mann.

Am Montag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Beschuldigten, den Beamte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Gegen die drei weiteren Männer, im Alter zwischen 21 und 29 Jahren, führen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth ebenfalls Ermittlungen wegen des Verdachts der Beteiligung an der Vergewaltigung.

