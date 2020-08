Polizei findet Hammer am Tatort: Mann (24) liegt tot in Bayern auf Gehweg - Grausame Details bekannt

Passanten in einer bayerischen Stadt machten einen schrecklichen Fund. Auf dem Gehweg entdeckten sie eine Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um einen 24-jährigen Mann.

Auf einem Gehweg in Bayreuth machten Passanten einen schrecklichen Fund.

Sie entdeckten die Leiche eines 24-jährigen Mannes.

Die Polizei äußerte sich nun.

Update vom 20. August, 18.45 Uhr: Er hatte es nicht mehr weit bis zu seiner Wohnung, doch dort kam der junge Radler nie an. Zwei junge Passanten, die nicht in der Gegend wohnen, fanden ihn am Morgen gegen 0:45 Uhr. Sie waren so geschockt, dass sie in der Klinik in Bayreuth behandelt werden mussten. Der Tote lag am Radweg beim Bolzplatz im Bayreuther Vorort Oberkonnersreuth. Dort ist es nachts völlig dunkel. Die Leiche war mit Stichwunden übersät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. „Die Kripo ermittelt in Richtung eines Tötungsdeliktes“, so Fabian Metzler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Von „massiver Gewalteinwirkung“ ist die Rede. Die Obduktion des Leichnams bestätige den Verdacht.

Die Spurensicherer fanden einen Hammer und das schwarz-blaue Fahrrad der Edel-Marke Cube des Opfers am Tatort. Daniel W. fehlten aber weder Bargeld noch andere Wertsachen. War es eine Tat aus Rache oder Eifersucht? Der aus dem mittelfränkischen Windsbach stammende Hardrock-Fan W. war polizeilich ein unbeschriebenes Blatt, nur sein Hasch-Konsum fiel den Arbeitskollegen einer Bayreuther Computerfirma auf. Dort hatte er nach dem Abitur 2016 eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, erfolgreich abgeschlossen und war übernommen worden. Er sei „freundlich“ und „offen“ gewesen, beschreiben ihn Kollegen. Deswegen seien „alle auch erschüttert“. Bekannte erinnern sich, dass er gerne ein T-Shirt des Hard-Rock-Festivals Wacken trug.

Die Polizei hat die Sonderkommission „Radweg“ eingerichtet. Zeugen können sich unter der eigens eingerichteten Telefonnummer 0921/506 2444 melden. Ebenso suchen die Beamten Personen, die in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Fraunhoferstraße gemacht haben.

Bayern: Mann (24) liegt tot auf Gehweg - Polizei äußert schlimme Vermutung

Update vom 20. August, 10.24 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über den Tod des 24-jährigen Mannes, der auf einem Gehweg in Bayreuth gefunden wurde. Wie infranken.de nun berichtet, geht die Polizei nun allerdings davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelik handelt. Die Obduktion ergab, dass es sich wohl um eine „massive Gewalteinwirkung“ handelte.

Intensive Suchmaßnahmen führten laut infranken.de bisher keine neuen Erkenntnissen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Schock-Fund in Bayern: Mann (24) liegt tot auf Gehweg - Polizei äußert schlimme Vermutung

Update vom 19. August, 21.30 Uhr: Nach einem schrecklichen Fund auf einem Gehweg herrscht noch immer Unklarheit über die genaue Todesursache. Wie die Polizei erklärt, wurden Verletzungen entdeckt, die auf massive Gewalt hinweisen. Was genau dem 24-Jährigen zugestoßen sein muss, wird nun ermittelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand muss der junge Mann zwischen Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 00.45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Update vom 19. August, 15.11 Uhr: Die Todesursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen übernommen. Die Beamten werden von einem Gerichtsmediziner unterstützt. Eine Obduktion des Toten soll nach Angaben von Fabian Metzler, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, nun weitere Erkenntnisse zur Todesursache des 24-Jährigen bringen. „Die Kripo ermittelt in Richtung eines Tötungsdeliktes, es gibt diverse Anzeichen von Gewalteinwirkung durch Fremde“, so Metzler.

Update vom 19. August, 11.25 Uhr: Gefunden wurde die Leiche des 24-Jährigen ersten Informationen zufolge im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth. Passanten entdeckten die Leiche gegen 0.45 Uhr. Sie verständigten die Rettungskräfte, ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen. Polizisten der Bayreuther Polizeiinspektion sperrten die Stelle weiträumig ab.

Schrecklicher Fund in Bayern: Mann (24) liegt tot auf Gehweg - Ermittlungen laufen

Erstmeldung vom 19. August, 10.30 Uhr:

Bayreuth - Einen schrecklichen Fund machten Passanten auf frühen Mittwochmorgen (19. August) in Bayreuth in Franken. Auf einem Geh- und Radweg entdeckten sie eine Leiche.

+ Der Fundort der Leiche in Bayreuth am Morgen. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. © Holzheimer/NEWS5

Es handelt sich bei dem Toten um einen 24 Jahre alten Mann. Wie dieser ums Leben gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ermittelt nun die Kriminalpolizei. Eine Obduktion des Toten wurde bereits angeordnet.

Weitere Informationen folgen.

